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廣東疫情封城 港口貨運堵塞 運價飆升 衝擊全球消費者

編譯潘勛╱綜合19日電
廣東爆發新一波疫情，波及鹽田港，造成近日貨船擁堵。圖為全世界最繁忙的大型貨櫃港之一的中國深圳鹽田港。(路透)
廣東爆發新一波疫情，波及鹽田港，造成近日貨船擁堵。圖為全世界最繁忙的大型貨櫃港之一的中國深圳鹽田港。(路透)

中國南部爆發新冠疫情，廣東省下令封城，取消航班、暫停沿岸貿易，目前疫情雖稍獲控制，部分作業也告重啟，但傷害已然出現，例如重要貨櫃港鹽田5月底封港近一周，不僅造成蛇口、赤灣、南沙等港口貨物壅塞，漣漪效應更波及全球貨運，船運價格飆漲，消費者為此得付出更高購物成本。專家預測，其後果可能比3月的「長賜號」阻塞蘇伊士運河事件還嚴重。

有線電視新聞網(CNN)19日報導，遭中國南部疫情波及而壅塞的港口，對全球貿易都很重要，船運及貨物遭到積壓，災情只怕要幾個月才能消化完畢，年底假期購物季可能發生供貨短絀。

CNN指出，鹽田港在香港以北約50哩，因碼頭工人傳出感染新冠肺炎而封港近一周；該港每天貨運處理量達3萬6000個20呎貨櫃，封港期間造成貨櫃輪及貨物動彈不得，波及其他廣東商港，那些港口都在全球第四大集裝箱處理港深圳及第五大港廣州轄下。

廣東近日爆發新一波疫情，波及鹽田港，造成近日貨船擁堵。圖為6月深圳街頭居民正進行...
廣東近日爆發新一波疫情，波及鹽田港，造成近日貨船擁堵。圖為6月深圳街頭居民正進行核酸檢測。(Getty Images)

波羅的海國際航運公會(BIMCO)首席分析師山德(Peter Sand)指出，3月巨型貨輪「長賜號」擱淺導致蘇伊士運河堵塞，全球供應鏈本就吃緊，鹽田疫情封港殺傷力更大，消費者今年聖誕假期季去購物，可能無法在貨架上找到想買的一應貨物。

中方媒體報導指，鹽田港方近日表示，目前鹽田國際整體操作能力已恢復至正常時期的約七成，但全面恢復仍需等到6月底。路透報導指，鹽田港口出現2019年以來最嚴重的貨輪堵塞現象。

中國南部港口發生船運堵塞，各大船運公司均已向顧客發出警告，指貨物恐怕延期才能抵達，貨輪恐將改道及變更目的地，運費也大舉攀升。例如全球最大貨櫃船運業者快桅(Maersk)集團上周便表示，因鹽田港堵塞，交期至少要延誤16天；某些貨輪雖改往其他目的港，但問題不必然能獲解決。

同一時間，Hapag-Lloyd、MSC、中國遠洋運輸(Cosco Shipping)等船運巨擘都調高來往於亞洲、北美或歐洲的船運費用；例如MSC 6月就表示，來往亞洲及北美的每只45呎櫃運費調高到3789元。

「德國之聲」報導 ， 德國基爾世界經濟研究所所長費爾伯邁耶爾(Gabriel Felbermayr)對「法蘭克福匯報」表示，和今年春天在蘇伊士運河發生的貨船擱淺事件不同，鹽田港陷入半癱瘓狀態，會使得中國與亞歐乃至美國之間的貨運往來通道受到嚴重影響。他表示，德國的工業生產因為發生在中國深圳的貨船擁堵而陷入壓力中。據經濟學家費爾伯邁耶爾基於貨櫃運量的估算，5月世界貿易總量比4月降低2.7%，而6月的形勢也不容樂觀。

設在倫敦的Drewry Shipping指出，船運費上漲已成全球趨勢，東西方八大航運路線相形去年全部漲價；漲最兇的是上海到荷蘭鹿特丹航線，每只40呎櫃運費已超過1萬1000元，和一年前相比，漲幅達534%。

目前加州沿海主要港口均擠滿貨櫃輪，與亞洲最大貿易航道塞車；全國零售聯盟(National Retail Federation)本周稍早已致函拜登總統，呼籲解決美國港口堵塞問題；該聯盟警告說，港口堵塞「對供應鏈的衝擊，不是幾天或幾星期就能解決，現已造成存貨短絀，影響業界服務消費者的能力」。

中國 疫情 蘇伊士運河

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