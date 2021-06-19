川普批拜登灌輸學童批判種族理論「讓全美集體自殺」

川普。（路透）

拜登 總統簽署「六月節」(Juneteenth)成為聯邦國定假日法案次日，前總統川普 18日投書媒體，指控拜登政府企圖灌輸學童「極端思想」與「分裂訊息」，並在投書中表示，教導批判種族理論如同「讓全國集體自殺的計畫」。

川普任內下令，聯邦政府機關不得提供任何與批判種族理論(critical race theory)有關的訓練，但這項命令在拜登上台後遭推翻；川普在投書中批評拜登推翻行政命令，並指白人特權(white privilege)等問題都只是「宣傳」。

批判種族理論是用來檢視制度化種族歧視的學理框架，但全美各地共和黨籍官員則設法阻止學校教導這套理論；川普投書「真清晰政治」(Real Clear Politics)網站，以「讓分裂及激進理論退出校園的計畫」(A Plan to Get Divisive & Radical Theories Out of Our Schools)為題寫道，教導批判種族理論如同「讓全國集體自殺的計畫」。

川普指出，各州議會應該通過立法，禁止納稅人繳納的稅金流入傳授批判種族理論的學區或職場；他表示，各州應自行成立「1776委員會」(1776 Commission)，確保學童受到「愛國」、「支持美國 」的教育，而不是被洗腦認定美國是個邪惡國家。

「1776委員會」是川普任內成立的聯邦諮詢機構，旨在推動「愛國主義教育」，但拜登在1月20日就職典禮當天便予以解散。

川普在投書中寫道，拜登在競選總統期間曾經承諾，當選第一要務是讓美國團結，「不過，他身為總統，上台的最初幾個月來的第一要務，卻是只要有機會，就用種族跟性別來分裂國家。」

川普指出，如今全美各地校園並沒有協助年輕學子了解美國是史上最偉大、最包容且最慷慨的國家，「反而教他們美國的本質是邪惡的，人民心中充滿仇恨與惡毒。與金恩博士(Martin Luther King Jr.)所說的美麗夢想相差極遠的是，我們的孩子不應該用膚色接受評斷，應該以品格做為標準才對。」