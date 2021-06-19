基建、疫苗、移民 拜登結束外訪 一連串迫切問題

結束訪歐返國的拜登總統，面對著基建、疫情、移民等一系列迫切需要解決的國內問題；圖為他18日在白宮乘坐直升機，返回德拉瓦州家鄉度周末。(路透)

總統拜登 本周結束上任以來首次外訪，從歐洲返回美國 後隨即面對連串嚴峻的國內問題，包括多項迫切的立法挑戰、外交政策的跟進、新冠疫情減退後國家的重新開放等。

儘管拜登這次訪歐旨在說明「美國回來了」，重返全球領地位，然而在國內，從投票權、移民 乃至大規模基礎建設等問題的立法，都迫在眉睫，他希望趕在8月國會休會前盡可能完成。

雖然民主黨在國會占多數，但僅具些微優勢，拜登諸多優先計畫仍需與共和黨達成協議，尤其是大型基礎設施計畫；另外還有投票權、警務改革，以及移民立法等，同樣需要參院共和黨人的支持。

在拜登外訪期間，兩黨就基礎建設經費問題展開深入談判；拜登的高級助理一直與有望助兩黨達成協議的議員保持溝通；在這段期間，拜登助理最少打了130多通電話，或是與兩黨議員直接會晤，商討他們針對基建計畫的建議與看法。

一名政府官員表示，拜登17日在白宮聽取了簡報，擬在下周評估兩黨達成協議的可能性，否則可能仰賴民主黨在國會多數逕自通過相關法案。

與此同時，兩黨在移民問題上的談判幾乎停頓；民主黨現考慮將部分移民法修法納入基礎建設改革案中，這樣就能靠預算規則，無需共和黨人支持只須多數決便可通過。

至於警務改革內容仍在協商，眾院議長波洛西形容此案「很有挑戰性」。

另方面，拜登出訪時承諾在6月底前將8000萬劑新冠疫苗贈給多個國家，且將擬定計畫在明年捐贈全球5億劑疫苗；聯邦政府未來幾天將公布8000萬劑疫苗的收受國家名單。

根據美聯社-NORC在拜登外訪時的最新民調顯示，55%美國人認可拜登的工作表現。