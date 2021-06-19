拜登政府也被批「用人唯親」專家：不能跟川普比爛吧

拜登政府裙帶關係模式令專家憂心。（路透）

拜登 總統甫上任即曾做出與前任截然不同的承諾：他的家人不會參與政府事務，但這番許諾顯然不及於他的資深幕僚和親屬；新政府營運才幾個月，至少有五名資深幕僚子女獲得夢寐以求的政府工作，其中包括白宮 顧問的二子和一女、白宮副幕僚長的女兒和總統人事主任的女兒。

如此裙帶關係模式仍持續，並引起道德專家等擔憂；批評者失望指稱，拜登未進一步改變前總統川普 任期內充滿裙帶關係和用人唯親的做法；2013年至17年擔任政府道德辦公室主任的肖布(Walter Shaub)說，「雖然這不像川普任命兒子或女兒擔任政府高層職位那麼糟，但『不像川普那麼糟』，不能當作新標準。」

財政部本周宣布，聘任拜登長期幕僚瑞奇特(Steve Ricchetti)甫於去年大學畢業的兒子杰傑‧瑞奇特(J.J. Ricchetti)，擔任立法事務辦公室特別助理初級職位，瑞奇特的女兒夏儂‧瑞奇特(Shannon Ricchetti)已是白宮社交秘書辦公室副主任。

瑞奇特還有另一個兒子丹尼爾·瑞奇特(Daniel Ricchetti)，擔任負責軍備控制和國際安全副國務卿辦公室資深顧問；白宮副幕僚長、拜登長期密友利德(Bruce Reed)的女兒朱莉婭·里德(Julia Reed)目前擔任拜登的日程安排員。

拜登總統的長期幕僚瑞奇特。(CSPN-2視頻截圖)

除了子女之外，拜登資深幕僚親屬也獲得高級行政職位或提名；其中包括白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)的妻子和白宮發言人莎奇(Jen Psaki)的妹妹在內。

聯邦法律通常禁止政府官員雇用近親或鼓勵他們雇用近親，沒有證據顯示拜登幕僚刻意讓其子女或親屬進政府工作。

白宮副發言人貝茲(Andrew Bates)表示，「總統在用人方面制定了最高道德標準，也為美國史上最多元政府擁有反映此價值觀的合格公務員感到自豪。」

但道德專家仍對聘用幕僚子女憂心，因這代表與資深公務員有關聯的申請人，可能比同等資格但職務較低者更有優勢；還有人認為，拜登親近幕僚的子女主要是白人或很富有，他們特別容易獲得聘任，將阻礙拜登實踐新政府的包容多元目標。

白宮副幕僚長、拜登的長期密友利德。(取自The Eli and Edythe Broad Foundation網站)

致力使政府勞動力更多元化的「包容美國」(Inclusive America)組織聯合創始人哈尼斯 (Mark Hanis) 表示，白宮官員親屬的聘用，凸顯高層任命透明度問題，「所有政治任命人員聘用，都應該類似於世界其他地方的聘用方式、招聘地點、競爭性和透明性才對。」

哈尼斯指出，研究顯示，基於預先存在的關係來招人，會讓缺乏多元化問題更嚴重，因為招聘者往往選擇與自己背景相似的人；「不幸的是，很多這些政治職缺都是靠關係，比較重要的是你認識誰。」