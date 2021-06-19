拜登政府也被批「用人唯親」專家：不能跟川普比爛吧
拜登總統甫上任即曾做出與前任截然不同的承諾：他的家人不會參與政府事務，但這番許諾顯然不及於他的資深幕僚和親屬；新政府營運才幾個月，至少有五名資深幕僚子女獲得夢寐以求的政府工作，其中包括白宮顧問的二子和一女、白宮副幕僚長的女兒和總統人事主任的女兒。
如此裙帶關係模式仍持續，並引起道德專家等擔憂；批評者失望指稱，拜登未進一步改變前總統川普任期內充滿裙帶關係和用人唯親的做法；2013年至17年擔任政府道德辦公室主任的肖布(Walter Shaub)說，「雖然這不像川普任命兒子或女兒擔任政府高層職位那麼糟，但『不像川普那麼糟』，不能當作新標準。」
財政部本周宣布，聘任拜登長期幕僚瑞奇特(Steve Ricchetti)甫於去年大學畢業的兒子杰傑‧瑞奇特(J.J. Ricchetti)，擔任立法事務辦公室特別助理初級職位，瑞奇特的女兒夏儂‧瑞奇特(Shannon Ricchetti)已是白宮社交秘書辦公室副主任。
瑞奇特還有另一個兒子丹尼爾·瑞奇特(Daniel Ricchetti)，擔任負責軍備控制和國際安全副國務卿辦公室資深顧問；白宮副幕僚長、拜登長期密友利德(Bruce Reed)的女兒朱莉婭·里德(Julia Reed)目前擔任拜登的日程安排員。
除了子女之外，拜登資深幕僚親屬也獲得高級行政職位或提名；其中包括白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)的妻子和白宮發言人莎奇(Jen Psaki)的妹妹在內。
聯邦法律通常禁止政府官員雇用近親或鼓勵他們雇用近親，沒有證據顯示拜登幕僚刻意讓其子女或親屬進政府工作。
白宮副發言人貝茲(Andrew Bates)表示，「總統在用人方面制定了最高道德標準，也為美國史上最多元政府擁有反映此價值觀的合格公務員感到自豪。」
但道德專家仍對聘用幕僚子女憂心，因這代表與資深公務員有關聯的申請人，可能比同等資格但職務較低者更有優勢；還有人認為，拜登親近幕僚的子女主要是白人或很富有，他們特別容易獲得聘任，將阻礙拜登實踐新政府的包容多元目標。
致力使政府勞動力更多元化的「包容美國」(Inclusive America)組織聯合創始人哈尼斯 (Mark Hanis) 表示，白宮官員親屬的聘用，凸顯高層任命透明度問題，「所有政治任命人員聘用，都應該類似於世界其他地方的聘用方式、招聘地點、競爭性和透明性才對。」
哈尼斯指出，研究顯示，基於預先存在的關係來招人，會讓缺乏多元化問題更嚴重，因為招聘者往往選擇與自己背景相似的人；「不幸的是，很多這些政治職缺都是靠關係，比較重要的是你認識誰。」
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