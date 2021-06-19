拜登支持墮胎 美天主教團決議「拒施聖餐」

美國天主教主教團會議投票後合意，將撰寫「教導文件」，規定出現某些狀況時，包括拜登總統等信仰天主教但支持墮胎權的政治人物，不得領聖餐；圖為丹佛樞機主教阿奎拉(Samuel J. Aquila)。(美聯社)

美國天主教主教團會議(USCCB)投票 後合意，18日起準備撰寫「教導文件」，規定出現某些狀況時，包括拜登 總統等信仰天主教而支持墮胎 權的政治人物，不得領聖餐；此一爭議舉動引發梵蒂岡當局的反對，同時因被解讀成攻擊特定政治人物，讓某些主教不以為然，也凸顯美國天主教當局為此出現分裂。

華爾街日報報導，這項引爭議的舉措在USCCB只要簡單多數便能通過，也真的在17日投票時取得168張票支持，占總票數229張的73%；有資格投票的主教超過270人。

結束訪歐返國的拜登總統，面對著基建、疫情、移民等一系列迫切需要解決的國內問題；圖為他18日在白宮乘坐直升機，返回德拉瓦州家鄉度周末。(歐新社)

拜登淡化：私人事宜應不會發生

紐約時報報導，拜登18日回應USCCB投票可不可能禁止他領聖餐時表示，「茲事屬私人事宜，我不認為會發生那種狀況」；紐時指出，但鑒於拜登對墮胎權的觀點可公開討論，主教團的投票結果，代表保守派一方獲勝。

主教團的教義委員會接下來將對聖餐禮(Eucharist)草擬文件，其中將設專節規定條件，符合條件的政治人物始得領聖餐；有些主教希望在專節裡言明：支持墮胎權的政治人物不得領聖餅。

不顧梵蒂岡警告 草擬教導文件

支持教導文件的主教原打算就此制定全國政策，但因梵蒂岡當局5月的警告而打消此念頭；教廷認為，此舉會導致分裂。

美國天主教主教團會議投票決定撰寫「教導文件」，在某些狀況下，包括拜登總統等信仰天主教而支持墮胎權的政治人物，不得領聖餐；圖為教義委員會主委、印第安納州韋恩堡南灣教區主教羅迪斯。(美聯社)

教義委員會主委、印第安納州韋恩堡南灣(Fort Wayne-South Bend)教區主教羅迪斯(Kevin Rhoades)表示，指導文件將只提實務指南，供個別主教處理相挺墮胎權的政治人物之用；他也暗示文件裡可能提到其他行為，比如領導白人至上主義團體，也會導致喪失資格，不得領聖餐。

反對指導文件的一方指出，文件讀來像攻訐特定政治人物如拜登總統及眾院議長波洛西等，勢所難免；兩人均信仰天主教，又支持墮胎權。

芝加哥樞機主教庫皮奇(Blase Cupich)表示，因為某些主教支持反墮胎權，所以有人殷殷期盼教會不要把領聖餐的權利，給總統、眾院議長等被點名人物，但他自己就不曉得該如何善後。

最終版教導文件將在11月的秋季主教團會議上表決，必須取得三分之二的絕大多數支持才能通過，但17日USCCB春季會議最後一天的票決結果，已預示它會獲得通過。

USCCB17日會議曾辯論兩小時，有些主教堅稱，拜登總統信教而支持墮胎權，撰寫文件表明教會對墮胎的立場有迫切需要，其他主教則警告說，動用聖餐禮可能有被拿去當政治武器之虞。