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美西熱浪乾旱夾擊 德州要求節電 加州討論限水

編譯郭宣含／綜合17日電
美西出現破紀錄熱浪和近20年來最糟乾旱，亞利桑納州鳳凰城15日日落時分氣溫仍高達華氏 110度。(Getty Images)
美西出現破紀錄熱浪和近20年來最糟乾旱，亞利桑納州鳳凰城15日日落時分氣溫仍高達華氏 110度。(Getty Images)

美國西部近年因全球暖化而變得炙熱乾燥，如今適逢20年最嚴重乾旱與創紀錄的熱浪，還未至盛夏，已出現「沸騰」般高溫

亞利桑納、內州破115度

亞利桑納和內華達州本周氣溫飆破華氏115度；西南部州水位跌破1930年代最低水位；加州農夫被迫放棄用水量高的作物，以保住其他作物；德州冷氣耗電使電網緊繃，供電商懇求消費者節電以免斷電，地方也討論是否要限水；蒙大拿、猶他和亞州則出現森林野火。

洛杉磯加大(UCLA)氣候科學家史韋恩(Daniel Swain)表示：「我們甚至還遠未達野火季和乾季高峰，情況好轉前恐再惡化。」

美西出現破紀錄熱浪和近20年來最糟乾旱，圖為拉斯維加斯市一名工人給泳池救生員噴水...
美西出現破紀錄熱浪和近20年來最糟乾旱，圖為拉斯維加斯市一名工人給泳池救生員噴水，以防在烈日下中暑。(Getty Images)

氣溫預測逐漸攀升，全國積極控制溫室氣體排放量，美西的因應策略更為艱難且昂貴，包括重新規畫城市以提高高溫耐受度、儲水，並設計出不會因為極端氣候而崩潰的電網；從本月多州與城市因應氣候的作法，足見許多地方仍有許多努力空間。

從蒙大拿到加州南部，西部多地正承受異常高溫；約5000萬名美國人面臨高溫相關的警告，加州棕櫚泉(Palm Spring)、猶他州鹽湖城(Salt Lake City)、蒙大拿州比靈斯(Billings)等地陸續出現創紀錄高溫。

根據聯邦環保署(EPA)，全國熱浪變得更頻繁、持續時間更久而且出現時間也提早；專家指出，初春炎熱高溫格外危險，因為讓人疏於防範。

鳳凰城(Phoenix)等城市盼緩解高溫風險，雖然鳳凰城有許多冷氣開放的中心，但去年疫情期間多半關閉，無法讓民眾得以入內避暑。鳳凰城市政廳5月批准280萬元氣候支出新經費，並成立因應高溫與緩和辦公室。

美西出現破紀錄熱浪和近20年來最糟乾旱，圖為拉斯維加斯市一對母女購買冷飲解暑。(...
美西出現破紀錄熱浪和近20年來最糟乾旱，圖為拉斯維加斯市一對母女購買冷飲解暑。(Getty Images)

高溫死亡人數 比老化還快

亞利桑納州立大學(University of Arizona)資深永續科學教授洪都拉(David Hondula)表示，高溫致死可即早避免，這不僅涉及工程問題，更牽涉到貧窮與遊民議題，現在因高溫死亡的人數已增加得比人口成長和老化更快。

白天有炙熱高溫，日落後也無緩減；拉斯維加斯16日傍晚氣溫仍超過100度。

高溫熱浪也對電網構成挑戰，若營運單位未及早準備，情況恐更嚴峻；高溫可能降低石油燃料發電機、傳輸線甚至太陽能板的效率。

德州本周電力網瀕臨用電上限，電力需求創下6月新高，因剛好有數座發電廠等待維修；電力網業者呼籲德州人，將溫度維持在78度以節電。

加州高溫飆高至110度，供電業者也警告，今夏恐面臨供電挑戰，一部分是因為乾旱降低水力發電水壩的供電量。

許多城市加緊準備，包括將廢水重新用於灌溉或消防，加州許多城市也投資數十億元於儲水設備，為乾旱做準備。儘管如此，專家仍認為還可以努力更多，且所費不貲。

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