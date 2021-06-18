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暖化加劇 NASA研究：地球吸熱能量愈來愈強

編譯洪毅／綜合17日電
地球愈來愈熱，吸散熱量差距15年來翻一倍。圖為鹽湖城一對戀人停留在噴泉邊解暑。(Getty Images)
地球愈來愈熱，吸散熱量差距15年來翻一倍。圖為鹽湖城一對戀人停留在噴泉邊解暑。(Getty Images)

「華盛頓郵報」報導，國家航空暨太空總署(NASA)與國家海洋暨大氣總署(NOAA)將發表的研究報告指出，地球吸收、散失熱能量的差距，15年來翻了一倍，若此趨勢持續，將讓地球暖化的趨勢更為加速。

將發表在本周「地球物理研究通訊」(Geophysical Research Letters)期刊的研究指出，按照2005年以前的紀錄，太陽照射地球之後，平均每平方公尺會吸收240瓦特的熱能量、以及散失239.5瓦特的熱能量，兩者間的差距為0.5瓦特。

但最新研究報告指出，2005年至2019年間，兩者的差距已直逼1瓦特；NOAA的太平洋實驗室(PMEL)海洋學者、報告作者之一的強生(Gregory Johnson)表示，中間差「1瓦特」代表的熱能量「大到難以想像」，相當於每秒鐘引爆四顆廣島原子彈，或是地球上所有人同時使用20個電熱水壺。

NASA科學家、報告第一作者洛伯(Norman Loeb)說，這種增加趨勢「前所未見」，更糟的是，不論衛星探測大氣、還是偵測海洋所得到的讀數，都有「超出預期的一致性」，對本已就在加劇的全球暖化形勢而言，無疑是一大打擊。

研究報告指出，造成此現象的原因仍有待研究，推測的可能性包括海冰消融使反射回去的太陽輻射減少，以及二氧化碳、甲烷等溫室氣體排放增加、吸收熱能量。

不過，雖然研究指人為因素不能排除，但是此趨勢成因複雜，例如研究期間剛好逢聖嬰現象及太平洋十年濤動(PDO)等十幾年一遇的現象同步出現，兩者都會導致海洋變暖，因此人為因素占多少比率仍有待研究。

國家大氣科學研究中心(NCAR)學者崔伯斯(Kevin Trenberth)表示，僅僅15年的時間範圍，尚不足以說明這是個「趨勢」，要下定論可能還得再觀察10年左右的時間；當然，這種狀況會不會一直持續是值得擔憂的。

強生也說，觀察時間愈長，就愈能斷定這是否真的是個趨勢；但他也表示，不論如何，這樣的數據都表明，全球暖化正在加劇，因此只能希望這種趨勢不會持續，不然絕非吉兆。

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