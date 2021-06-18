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無疫苗可對抗 聯合國：下個全球大流行恐是乾旱

記者顏伶如／綜合報導
聯合國官員警告說，下一個可能發生全球大流行的潛在危機將是乾旱。圖為在高達華氏129度氣溫下，死亡谷的樹木已枯死。(Getty Images)
聯合國官員警告說，下一個可能發生全球大流行的潛在危機將是乾旱。圖為在高達華氏129度氣溫下，死亡谷的樹木已枯死。(Getty Images)

聯合國官員指出，如果世界各國不採取水源及土地管理的緊急行動，並積極對抗氣候變遷危機，下一個可能發生全球大流行的潛在危機便是乾旱。

聯合國減少災害風險辦公室(UN Office for Disaster Risk Reduction，UNDRR)公布的「2021年乾旱全球評估特別報告」指出，本世紀全球已有至少15億人受到乾旱直接影響，經濟損失累計約1240億元，但真實損失金額可能還要多出數倍，因為統計報告裡並未列入發展中國家的乾旱損失。

聯合國減少災害風險辦公室特別代表水鳥真美(Mami Mizutori)指出：「乾旱即將成為下一個大流行，而且沒有疫苗可以對抗。」

她說：「再過幾年，世界上絕大多數國家就要生活在缺水中。某些時期的用水需求將遠超供應。乾旱是土地退化的主要因素，也是主要農作物減收的原因。」

水鳥真美表示，許多民眾對於乾旱的印象，大多停留在受到影響的非洲沙漠地區，但實際狀況並非如此。根據「2021年乾旱全球評估特別報告」，乾旱問題如今非常普遍，到了21世紀末期全球國家只有極少數得以倖免。

美西出現破紀錄熱浪和近20年來最糟乾旱，圖為洛杉磯市一對爬山看落日的父子途中喝水...
美西出現破紀錄熱浪和近20年來最糟乾旱，圖為洛杉磯市一對爬山看落日的父子途中喝水小 憩。(Getty Images)

水鳥真美表示，人類與乾旱已共同生活了5000年，「但是我們目前看到的狀況是非常不一樣的」。她指出，人類的活動讓乾旱問題變得惡化，乾旱衝擊也因此加重，對於幫助民眾脫貧的努力，恐將因此受挫。

從過去以來，已開發國家並未出現乾旱問題，但美國澳洲及歐洲南部國家近幾年卻都爆發旱災。光是在美國國內，乾旱導致直接損失每年就高達60億元，在歐洲則約90億歐元，這些數字也可能都被嚴重低估。

報告指出，人口成長的結果使得許多地區民眾曝露於旱災影響中。

「2021年乾旱全球評估特別報告」共同主筆、美國國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration， NOAA)資深科學家普瓦提(Roger Pulwarty)指出，受到乾旱衝擊的不只是農業，以歐洲多瑙河為例，近幾年來屢屢爆發旱災，使得交通運輸業、旅遊業、工業以及發電產業通通受到波及。

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