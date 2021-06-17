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疫後危機…研究：住房更難負擔 拉大種族差距

編譯陳韻涵郭宣含 ／綜合16日電
因新冠疫情而禁止逼遷令，本月30日即將到期，許多租客和無法支付貸款的屋主將被逼遷。圖為邁阿密市的一位居民為可能被趕出她住了20餘年的公寓發愁。(Getty Images)
因新冠疫情而禁止逼遷令，本月30日即將到期，許多租客和無法支付貸款的屋主將被逼遷。圖為邁阿密市的一位居民為可能被趕出她住了20餘年的公寓發愁。(Getty Images)

美國逐漸從疫情衝擊中復甦之際，聯邦疾病防治中心(CDC)禁止逼遷令和聯邦住房法拍限制令也將於30日到期，哈佛大學住房新報告指出，全美逾200萬名房東房屋恐被迫法拍，美國人口普查局數據指出，另有600萬戶家庭恐繳不出房租，6月底恐遭驅逐。

根據哈佛大學「2021年全國住房情況」(2021 State of the Nation's Housing)報告，恐面臨法拍命運的多數房東為低收入戶或有色族裔。國會已撥款100億元協助房東繳納貸款，但研究人員指出，目前不清楚這筆經費能否在貸款公司發出法拍通知前即時送達。

哈佛研究人員指出，截至今年初，17%非裔、16%拉美裔、16%亞裔的房東未能按期繳納貸款，這些族裔比例都超過白人7%的兩倍以上。

研究指出，這波住房危機存在種族差異，非裔、拉丁裔和白人的情況大不相同，低收入者更難以擁房。

許多租戶還在觀望禁止逼遷令在30日到期後能否延續，住房權益維護團體則施壓拜登政府延長此政策，宣稱這樣會讓各州有時間分發逾450億元的租屋補助，保障受新冠肺炎影響的弱勢群體。

住房維權人士批評，租屋補貼緩不濟急。

「全國低收入家庭聯盟」(National Low Income Housing Coalition)執行長黛安•葉特爾(Diane Yentel)表示，「最新數據證實了兩件事：租客很慢才領到緊急租屋補助， 數百萬名租戶仍無法繳租，面臨高度逼遷風險」。

78歲的李察森(Victor Richardson)失能且須靠輪椅行動，禁止逼遷令到期後，他可能失去亞利桑納州土桑市(Tucson)輔助生活中心每月2500元的補助款，下月初還得出席法院聽審。

哈佛大學住屋研究聯合中心與全國房地產商協會(NAR)的研究由不同的觀點切入，得出相同結論：美國的住房難以追趕人口成長壓力，導致可住房屋數量創新低，房價高漲讓數百萬人難以擁房。

報告指出，儘管疫情之前就已知曉擁房階級的族裔差距，疫情造成的經濟衝擊讓此問題更嚴重。哈佛研究員寫道，「這番不平等將在經濟復甦之際持續，許多低收入戶家庭難以重新站穩金融腳步，面臨逼遷風險」。

全國房地產商協會則發現，全美房市需要至少550萬棟新建物，才能達到供需平衡，且在未來十年維持房產的可負擔性。

因新冠疫情而禁止逼遷令，本月30日即將到期，許多租客和無法償還貸款的屋主將被逼遷...
因新冠疫情而禁止逼遷令，本月30日即將到期，許多租客和無法償還貸款的屋主將被逼遷。圖為民眾抗議逼遷。(美聯社)

低收入 房東 美國

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