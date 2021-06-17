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仇恨犯罪？舊金山94歲華裔婆婆遭砍 臀腿多處刀傷

疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲

編譯郭宣含／綜合16日電

許多亞裔在1960至70年代移民美國，尋求工作機會、高等教育和為後代創造更美好的未來；時至今日，許多亞裔和東亞裔逐漸「遷回」亞洲，一部分是尋求更好的工作機會、體驗亞洲生活，而美國的反亞裔種族歧視與社會問題和疫情也形成一股推力。

前總統川普上任後，許多在美國出生的亞裔遭到多起種族歧視事件，包括言語騷擾、反亞裔齟齬，這使得30歲的華裔導演王凱民在2019年夏季搬回台灣製作電影「安眠旅社」，並入圍當年坎城影獎；他表示：「我試著當美國人，但似乎行不通，那麼我何不當個台灣人？」

在新冠疫情開始前，這波趨勢早已開始；美國因應疫情不當，而且遠距辦公機會增加，也使得更多年輕人有動機移居亞洲。

柏克萊加州大學亞裔與華僑研究副教授蕭樂(Lok Siu，音譯)表示，相較對疫情的擔憂與個人因素，反亞裔仇恨與暴力的影響需要更久才受到重視；反亞裔仇恨直到去年底或今年初才成為主流議題，去年夏季許多亞裔決定遷居，不過多半只是暫時決定。

也有人因為疫情而不得不暫居亞洲，不過隨著多個亞洲國家今年春季疫情攀升，防疫遷居的動力更具不確定性，有些人再度搬回美國。

此外，許多人留在亞洲除了面臨語言與文化隔閡，還會涉及移民、隱私與未來職涯的問題；有些人放棄或不打算在亞洲國家尋求公民身分，以避免義務軍役；其他人則與現居的亞洲國家無連結。

同時美國也變得不一樣，美國疫情、濫射案和反亞裔仇恨犯罪，使得亞裔返國之行變得複雜。

對許多亞裔而言，能住在雙親祖籍國帶來新視野；黃桑尼(Sunny Huang，音譯)2019年延長在台灣的「傅爾布萊特英語協同教學助理計畫」，她表示待在台灣讓她更認識雙親祖籍國，以及他們前往美國所留下的家族與傳統，這讓她對雙親的務實決定更加感激。

亞裔 美國 疫情

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