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物價上漲 明年社安金生活費估調升5.3%

記者張聲肇／綜合報導

物價上漲明顯，明年社安金生活費調整可能多達5.3%，不過最終調整幅度要看經濟實況，包括聯準會是否升息

5.3%這個幅度是長者聯盟(The Senior Citizens League)根據勞工部5月消費者物價報告計算出來的，如果預測準確，那將是2009年以來最大的調漲幅度。2009年社安金生活費調升5.8%。

該聯盟根據4月物價指數估算出來的明年社安金增幅為4.7%。

社會安全金受益人今年收到的支票，每月金額比去年增加1.3%。

政府調整社安金生活費是根據都會區受薪階級與勞工消費者物價指數的變化訂定；明年度的調幅還要多看四個月的資料才能決定。

最近物價上升最厲害的是汽油價格，今年5月比去年同期飆漲了56.2%，二手車的價格也飛漲29.7%。民生物價漲幅也不小，如培根漲13%，柑橘類水果漲9%，牛奶也漲7.2%。明年社安金生活物價調多少，要看這些民生物價的情況，而聯準會的利息動向，又會影響民生物價。

聯邦公開市場委員會16日開會，一如預期，沒有宣布調整利息；不過會議傳出的任何訊息，都可影響市場動態。

長者聯盟社會安全與醫療照護問題分析師馬麗‧強生(Mary Johnson)說，很多事情要看下一步會發生甚麼，「如果他們宣布升息，觀察那會如何影響社安金生活費的調整，將是很有意思的事。」

雖然利息沒動，與會官員暗示，最快可能2023年升息，比3月暗示最快2024年才升息，又早了一年。

聯準會把預期通膨率提高到13年來的最高點3.4%，卻又表示通膨壓力只是「暫時的」。

亞伯丁標準投資公司經濟學家麥侃( James McCann)說，聯準會一面暗示2023年就要升息兩次，一面卻又說通貨膨脹只是暫時的，這種前後矛盾的說法，不是市場所期待的。

社安金 升息 聯準會

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