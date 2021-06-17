送旅遊票券、為賣家買新房…房市火熱 買家出奇招搶屋

房市火熱、許多買家挖空心思，討好賣家，或多付幾十萬元「趕走競爭者，甚至「買二取一」等，只為能在眾多買家中脫穎而出。圖為麻州一處待售房屋。(美聯社)

房市火熱、買房困難，「有線電視新聞網」(CNN)報導，現在想買到搶手的房屋，除比起標價多出100萬元已非奇聞的「錢」的問題之外，許多買家還得挖空心思，例如送旅遊票券等方式「討好賣家」，或是多付幾十萬元「趕走競爭者」，甚至「買二取一」等，只為能夠在眾多買家中脫穎而出。

比起標價多付100萬元已買下房屋已非奇聞，今年3月全國有310宗交易案是如此，比去年同期多了74%；比起標價多50萬元更非罕見，3月就有940宗交易案是如此，比去年同期多100%。

在加州 柏克萊，有房屋出售起標價為115萬，經過29個出價的廝殺後，以230萬成交，是起標價的整整兩倍；在波特蘭，有房屋出售喊價為53萬，有買家的報價是比起標價多1萬5000元，再加上價值4萬元的以太幣(Ether)，讓多出價2萬5000元的買家因為手上無加密貨幣而不知如何是好。

除金錢之外，買家為了奪標而討好賣家也時有所聞；在鹽湖城，有民眾在看房時發現屋主的紀念品收藏，因此表示願意將兩張運動賽事季票作為報價的一部分；還有民眾表示，若他能夠奪標，賣家仍可繼續使用後院及精緻的花園五年。前者競爭失敗，後者成功奪標。

報導提到，還有買家願意提供賣家加勒比海度假套票，以企圖成功奪標；也有民眾以275萬買下起標價195萬的房屋，代價還包括50萬元不須退回的保證金，還允許賣家繼續使用該房屋至多一年。

買家付錢「趕走」競爭者也時有所聞，在德州 奧斯丁，有民眾為此付出超過10萬元；當地房仲表示，這是「時間跟機會」的交易，對沒買到房的買家不但是種寬慰，還能趕快去找其他房屋。

奧斯汀當地還有房屋起標價50萬元，吸引高達50個報價；一名欲從舊金山 搬來此地的民眾奪標，他的報價是100萬元，50萬買房，另外50萬給賣家買房。

當地房仲表示，該買家的盤算不是全無道理，首先，他在舊金山的房屋本來就要100多萬元，因此他要付的錢依然少些；此外，只付50萬元買下房屋也能節省一筆房屋稅。