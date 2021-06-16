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台新冠增18死、本土確診167例 陳時中：雙北穩定

「能去餐廳，就能進公司」大摩要求重返辦公室否則減薪

編譯洪毅／綜合15日電
摩根史坦利執行長高曼要求員工在今年「勞工節」前全部回辦公室上班，否則減薪。(路透)
摩根史坦利執行長高曼要求員工在今年「勞工節」前全部回辦公室上班，否則減薪。(路透)

隨著紐約州新冠疫苗接種率突破70%，確診率持續下降，摩根史坦利(Morgan Stanley，大摩)執行長高曼(James Gorman)表示，希望紐約市的員工能夠在9月6日勞工節前回到辦公室上班，而非繼續遠距工作，不然恐有減薪之虞。

高曼於14日在大摩的美國金融、支付和商業地產會議(US Financials, Payments & CRE Conference)上傳達此訊息；高曼表示：「如果你能在紐約的餐館用餐，那你就能回到辦公室，我們也希望你能回到辦公室」。

窩科羅拉多 拿紐約薪資行不通

高曼表示，目前公司回到紐約辦公室上班的員工中，90%已接種疫苗，預計到勞工節時此數字將達98%；因此高曼說，這個時間點是「不強制但明確的目標方向」，如果勞工節前還有員工未出現在辦公室，他會「非常失望」，將與他們進行「各種不同的對話」。

高曼還表示：「如果你想拿的是紐約的薪資，那你就該在紐約工作」，而不是如「窩在科羅拉多，然後拿的是在紐約上班的薪資」，這是「行不通的」。

高曼並未說若不回到辦公室將飯碗不保，不過這些話已暗指若想繼續領紐約的薪資，卻遠走他處遠距工作的員工應該要「好自為之」。

培養人才 無法靠視訊軟體完成

高曼說，辦公室是員工一起工作、相互提攜、學習，一切都在為成功的職涯鋪路，這不是靠Zoom之類的視訊軟體能完成的。高曼去年染疫後痊癒，目前一周到辦公室工作四天。

紐約州已在15日解除絕大部分的防疫限制措施，僅保留在大眾運輸工具須戴口罩的要求；而在紐約市，只要企業能確保員工都已接種疫苗，所有員工就能回到辦公室上班，毋須隔板或保持社交距離。

高曼說，若因為健康或宗教因素而不能接種疫苗，都可以跟公司討論；此外，公司也會提供設施，讓尚無法回學校的員工子女得到照護；紐約市的公立學校要到9月才會全面恢復到校上課，此規定不適用私立學校。

目前全國只有約31%的上班族回到辦公室工作，紐約、舊金山二城市更僅有21%，這與二座城市疫情期間嚴格的防疫措施，以及許多上班族仰賴大眾運輸有關；而現在，如何將所有員工重新召回辦公室，已是許多大企業頭疼的問題。

紐約市 疫苗 勞工

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