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習慣居家了 僅3成上班族重返辦公室

記者顏伶如／綜合報導
新冠疫情好轉後，民眾紛紛重返餐廳、商店和旅館，但僅三成重返辦公室。圖為一間辦公室多數座位仍空著。(路透)
新冠疫情好轉後，民眾紛紛重返餐廳、商店和旅館，但僅三成重返辦公室。圖為一間辦公室多數座位仍空著。(路透)

全美各地陸續解封，民眾回到餐廳、商店及飯店消費，但願意重返辦公室上班的民眾卻不多。位於市中心區的商辦大廈及周邊商圈，期盼已久的經濟強力復甦並未到來，主要原因則與某些勞工已經習慣在家遠距上班有關。

相較於人聲鼎沸的餐廳、載滿乘客的航班及熙攘熱鬧的體育賽事，空盪盪的商辦大樓成為強烈對比。某些餐廳及體育館如今都已恢復可容納人數上限運作，不再要求保持社交距離。

「華爾街日報」報導，雖然接種新冠疫苗的民眾越來越多，戴口罩規定也已大幅放寬，但都沒能讓勞工因此願意進辦公室。

辦公室安全諮詢公司「卡斯特系統」(Kastle Systems)根據全美2500棟辦公大樓門禁卡進出刷卡資料進行分析後發現，包括紐約、洛杉磯、舊金山、華府在內的全美十大主要城市，白領上班族中平均每10人只有不到3人現已回到辦公室工作。

這項調查顯示，在上周當中，疫情發生之前是在辦公室工作的上班族裡，只有31%已經重返辦公室。

報導指出，自從新冠疫苗問世之後，重返辦公室上班的員工人數逐漸增加。但某些案例當中，員工拒絕雇主呼籲回到辦公室工作的要求，其他案例則顯示，公司企業目前仍在觀望，打算到今秋才會推出較大規模的辦公室重啟計畫，因為到時候疫苗施打將比現在更為普遍，各地學校也將恢復開學。

「卡斯特系統」總裁艾恩(Mark Ein)指出，目前回到辦公室的勞工並不多，「去年以來，新的習慣已養成，大半習慣需要花些時間才能調整」。

報導指出，紐約、舊金山及芝加哥等城市由於回到辦公室上班的員工不多，使得經濟重啟變得缺乏活力，門可羅雀的商業區裡，小型店家仍在慘淡經營中掙扎。

對於企業來說，讓員工重返辦公室面臨多項挑戰。多項調查顯示，絕大多數勞工喜歡某種比例的遠距上班，甚至改成全面遠距上班，因此拒絕雇主重啟辦公室的呼籲。某些勞工則對疫情仍不放心，基於健康考量不敢進辦公室。有些民眾則是不願施打疫苗，而企業對於是否強制規定員工接種疫苗，則仍在研議中。

疫苗 勞工 紐約

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