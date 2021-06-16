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美國上班族不快樂 工作壓力全球第一

編譯柯立偉／綜合15日電
蓋洛普民調顯示，美國勞工壓力在各國中最大。圖為費城一間公司員工進辦公室上班前測量體溫。(路透)
蓋洛普民調顯示，美國勞工壓力在各國中最大。圖為費城一間公司員工進辦公室上班前測量體溫。(路透)

根據蓋洛普(Gallup)民調日前公布最新的全球工作環境調查報告，美國和加拿大勞工在職場上感受到的壓力排名全球第一，約有57%受訪勞工表示在其日常工作中感受到壓力。比起去年所做同類調查，今年感受到壓力勞工增加8%，也比其他國家平均的43%高出14%。

蓋洛普職場分析師哈特(Jim Harter)表示，這樣的結果並不令人意外，因為2009年開始，美加的勞工在職場上所感受到的壓力、憤怒等負面情緒的比率就穩定上升。再加上今年因疫情、財務狀況惡化與種族歧視等因素，讓許多人壓力爆表。

此外，美加地區認為工作壓力大的女性比男性多出10%，顯示雖然美國女性地位提升，但仍受傳統觀念影響，期待女性要照顧好家庭。在工作與家庭雙重壓力下，女性壓力不小。不同於西歐地區，由於社會福利制度完善，職場上的女性較無後顧之憂，因此男女間感受到的壓力較一致。

雖然壓力感受度會影響工作表現，但美國勞工對於企業的忠誠度，卻比起去年提升。哈特表示，企業忠誠度與壓力感受度同時上漲，雇主就要特別注意勞工「生活與工作的平衡」，否則壓力閥斷裂，對勞資雙方都是很大的傷害。

哈特建議雇主從職涯、社交、財務、心理、同儕關係等五個面向，協助員工建立健康的工作心態。他說：「雇主可以做一些調查，看看公司的那些政策或運作模式對於員工在這五個面向上有負面的影響，並試著改善。」

不過，由於企業經營者很難真的仔細照顧到每一位員工的需求，因此必須要善用「經理」這一角色，透過員工的直屬主管了解員工想法。哈特指出：「經理是最了解員工的人，所以要好好訓練這些經理們，讓他們能與基層員工有意義地溝通，找到員工『沒有但需要』的隱性需求，才能使企業永續經營。」

勞工 美國 種族歧視

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