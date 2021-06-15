我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美54.4%成人 完全接種疫苗

Delta變異病毒株症狀像重感冒：頭痛、喉嚨痛、流鼻涕

中央社／倫敦15日綜合外電報導

研究人員表示，最近在英國擴散嚴重的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變異病毒株，最常見的相關症狀包括頭痛、喉嚨痛和流鼻涕。

領導研究的倫敦國王學院（King's College London）遺傳流行病學教授史派克特（Tim Spector）表示，根據蒐集到的資料顯示，率先在印度發現的Delta變異株，症狀就像「重感冒」一樣。

這些透過應用程式app所蒐集到的資料，是ZOE新型冠病毒疾病症狀研究（ZOE COVID Symptom Study）的一部分。ZOE是史派克特共同創辦的保健科學公司。

史派克特說：「新型冠狀病毒疾病…現在的表現不一樣，更像是重感冒。」

「人們可能以為得到的是某種季節性流感，依舊外出聚會…我們認為這衍生許多問題。自5月初以來，我們一直持續關注所有app使用者的首要症狀，迥異於過去的情況。所以，最多的症狀是頭痛…然後是喉嚨痛、流鼻涕和發燒」。

根據英國國民保健署（NHS），典型的新型冠狀病毒疾病症狀是發燒、咳嗽和嗅味覺喪失。

史派克特則指出，以Delta變異病毒株造成最常見的症狀而言，咳嗽排名第5，而嗅覺喪失並沒有進入前10。

資料顯示，Delta變異病毒株比率先在英國肯特郡（Kent）發現的Alpha變異株至少高出40%傳播力，並且似乎讓住院風險加倍；它同時也削弱了疫苗的效果，特別是僅施打一劑時。

英國推廣優先族群快速接種計畫，意味著大多數高齡人口已接受完整的兩劑疫苗接種，但年輕成人族群可能僅完成部分接種或從未接種過疫苗。

根據「衛報」（The Guardian）一篇分析，英格蘭仍有高達2/3人口尚未接種疫苗，來抵禦Delta變異病毒株帶來的有症狀感染。

史派克特說：「我認為這傳遞的訊息是，如果你還年輕且以輕症表現為主，可能僅感覺像是重感冒或一些不適的感覺…請務必待在家裡並接受快篩。」

疫苗 英國 倫敦

上一則

辦公室重開 漸多企業要員工透露是否接種疫苗

下一則

亞裔難進美國職場管理層 華人學者曝1原因

延伸閱讀

研究：Delta變種住院率倍增 但疫苗仍有效

研究：Delta變種住院率倍增 但疫苗仍有效
日外相宣布援助越南100萬劑疫苗 考慮追加給台灣疫苗

日外相宣布援助越南100萬劑疫苗 考慮追加給台灣疫苗
Delta變種傳染力強 英國延後解封1個月 民眾怒示威

Delta變種傳染力強 英國延後解封1個月 民眾怒示威
Delta變種病毒、未接種人口 成加州重啟隱憂

Delta變種病毒、未接種人口 成加州重啟隱憂

熱門新聞

呂艾玲接受世界日報專訪。(記者何卓賢／攝影)

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

2021-06-08 08:00
「Delta」變種病毒或B.1.617.2變種病毒，將為未打疫苗者帶來高風險染疫的可能性。（本報資料照片）

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

2021-06-14 07:22
拜登總統夫婦9日搭專機抵達英格蘭東部麥登豪英國皇家空軍基地訪問，慰問駐守當地的美軍人員及他們的家屬。他將在G7峰會上宣布，將購買5億劑輝瑞生產的新冠疫苗贈予世界各國。(路透)

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

2021-06-10 01:10
在美國，人人報稅，是國民義務與責任。但不少富豪利用避稅，卻是分文不繳稅。 (美聯社)

全美最有錢25人 稅率低於打工族 多人沒繳所得稅

2021-06-08 23:54
儘管有批評雜音，FDA批准有助減緩阿茲海默症認知退化的新藥，對全美500多萬年長患者是一大福音。圖為在養老院、患有健忘症的93歲葛洛麗亞．狄司徒。(美聯社)

專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵

2021-06-08 11:13
馬克宏（左）與拜登（右）12日在G7場邊舉行雙邊會談。（路透）

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

2021-06-12 11:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加
耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌

耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌
明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？

明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？
打2劑輝瑞或AZ疫苗能抗變種 預防住院率達96％

打2劑輝瑞或AZ疫苗能抗變種 預防住院率達96％
2萬炒到2000萬 中國第一股民「楊百萬」辭世

2萬炒到2000萬 中國第一股民「楊百萬」辭世