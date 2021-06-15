Delta變異病毒株症狀像重感冒：頭痛、喉嚨痛、流鼻涕

研究人員表示，最近在英國 擴散嚴重的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變異病毒株，最常見的相關症狀包括頭痛、喉嚨痛和流鼻涕。

領導研究的倫敦 國王學院（King's College London）遺傳流行病學教授史派克特（Tim Spector）表示，根據蒐集到的資料顯示，率先在印度發現的Delta變異株，症狀就像「重感冒」一樣。

這些透過應用程式app所蒐集到的資料，是ZOE新型冠病毒疾病症狀研究（ZOE COVID Symptom Study）的一部分。ZOE是史派克特共同創辦的保健科學公司。

史派克特說：「新型冠狀病毒疾病…現在的表現不一樣，更像是重感冒。」

「人們可能以為得到的是某種季節性流感，依舊外出聚會…我們認為這衍生許多問題。自5月初以來，我們一直持續關注所有app使用者的首要症狀，迥異於過去的情況。所以，最多的症狀是頭痛…然後是喉嚨痛、流鼻涕和發燒」。

根據英國國民保健署（NHS），典型的新型冠狀病毒疾病症狀是發燒、咳嗽和嗅味覺喪失。

史派克特則指出，以Delta變異病毒株造成最常見的症狀而言，咳嗽排名第5，而嗅覺喪失並沒有進入前10。

資料顯示，Delta變異病毒株比率先在英國肯特郡（Kent）發現的Alpha變異株至少高出40%傳播力，並且似乎讓住院風險加倍；它同時也削弱了疫苗 的效果，特別是僅施打一劑時。

英國推廣優先族群快速接種計畫，意味著大多數高齡人口已接受完整的兩劑疫苗接種，但年輕成人族群可能僅完成部分接種或從未接種過疫苗。

根據「衛報」（The Guardian）一篇分析，英格蘭仍有高達2/3人口尚未接種疫苗，來抵禦Delta變異病毒株帶來的有症狀感染。

史派克特說：「我認為這傳遞的訊息是，如果你還年輕且以輕症表現為主，可能僅感覺像是重感冒或一些不適的感覺…請務必待在家裡並接受快篩。」