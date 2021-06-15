辦公室重開 漸多企業要員工透露是否接種疫苗

疫情緩和，疫苗普及，經濟重啟，越來越多辦公室與公司行號在重新開工時，要求員工證明是否接種過。圖為加州舊金山一家人數不多的新公司，準備開業，正在清理。(Getty Images)

隨著新冠疫苗 的普及，美國的經濟與社會正漸漸復甦。是否接種疫苗屬於個人自由，但許多公司為盡速回歸運作正軌，而強制員工接種疫苗並透露接種狀態。

平等就業機會委員會(EEOC)表示，此舉雖不違法，但必須為因健康或宗教因素而無法接種的人提供豁免機制。雖然部分公司面臨員工反彈，但因為絕大多數企業以「獎懲併行」的方式鼓勵員工接種，真的不願意接種或透露接種狀態的員工，仍只占少數。

許多企業表示，為了確保每一位員工的健康並阻斷病毒傳播，就算不強制員工接種，至少也要透露接種狀態。例如高盛銀行(Goldman Sachs Group)讓已接種的員工在辦公室不必戴口罩，而未接種的員工一離開自己的座位就必須戴口罩，希望藉此鼓勵未接種的員工接種。軟體科技公司賽富時(Salesforce)也採取類似的作法，不強制接種，但公司高層不斷鼓勵員工注射疫苗，並且給已接種疫苗的員工一些行政上的優惠。

至於面對疫情 第一線的醫院，為保護病患與整體員工安全，就會採取比較強硬的作法，德州 休士頓衛理公會醫院(Houston Methodist Hospital)日前就因為院內有178名醫護人員拒打疫苗遭停職而引起軒然大波。該醫院拒打疫苗的員工聯合起來共同向法院申告，指控醫院以繼續僱傭契約為要脅，強制員工成為疫苗的白老鼠。不過德州的聯邦法院已在12日駁回指控。

醫院執行長布姆(Marc L. Boom)說：「實施強制接種政策以前，就已經預料到可能會有員工反彈。不過沒辦法，這種反彈是必要的代價。」

明尼蘇達州的洛克雷律師事務所(Lockridge Grindal Nauen)表示，企業強制員工接種並不會觸法，因此他們自己本身也強制全體員工施打，並要求向人資單位通報接種日期。律所合夥人說：「企業行號在推苗接種上也有一定的社會責任，除非夠多的人接種，否則疫情不會結束。」