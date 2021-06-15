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研究：Delta變種住院率倍增 但疫苗仍有效

編譯林育正╱綜合14日電
研究顯示，輝瑞疫苗與AZ疫苗，都能有效抵抗變種新冠病毒。(路透)
研究顯示，輝瑞疫苗與AZ疫苗，都能有效抵抗變種新冠病毒。(路透)

一項發布於「刺胳針」(The Lancet )醫學刊物的蘇格蘭研究指出，在印度發現的新冠Delta變種病毒造成的住院率，為英國變種Alpha的兩倍；不過輝瑞(Pfizer)與阿斯特捷利康(AZ)疫苗仍能有效防止重症住院。目前在美國，Delta占新確診案例約10%。

美國科學家聯盟(Federation of American Scientists)資深傳染病學者丁亮(Eric Liang Feigl-Ding)表示，英國確診數暴增的原因，可能是將接種兩劑疫苗的間隔，自三至四周延長至12周。丁亮表示：「Delta變種是一大禍害，在美國也逐漸蔓延。」

Delta變種病毒自5月中旬以來肆虐蘇格蘭，占確診案例75%，且出現年輕確診者也必須住院的趨勢。研究在蘇格蘭人口約540萬的社區，於4月1日至6月6日進行，檢視防治確診的效力。

結果指出接種輝瑞疫苗兩周後，對Delta變種的確診防護力約79%，低於Alpha變種的92%。阿斯特捷利康疫苗的防護力，也從對Alpha的73%下降至60%。

雖然疫苗仍有一定防護力，但研究作者強調只接種一劑效果有效，接種第二劑為對抗Delta的關鍵。若完成接種，約可降低70%的住院率。研究也指出，不同的防護力可能代表接種阿斯特捷利康疫苗後，可能需要更多時間產生抗體。

參與研究的蘇格蘭公共衛生署(Public Health Scotland)新冠疫情主任麥克梅納明(Jim McMenamin)說：「Delta變種的確提升住院風險，但疫苗仍非常有效。」

英格蘭公共衛生署(Public Health England, PHE)也在4月中旬至6月上旬，分析超過1萬4000件確診Delta變種的案例。

研究顯示接種兩劑疫苗後，輝瑞防止重症住院效力為96%，阿斯特捷利康則是92%，因此兩種疫苗對於Delta和Alpha的成效仍佳且不相上下。

英格蘭先前也有分析指出，若只接種一劑，對防止感染Delta變種出現症狀的防護力，較Alpha低了17%。PHE免疫部門主任瑪麗.拉姆齊(Mary Ramsay)表示：「盡快完成兩劑接種非常重要，才能獲得最大的免疫力對抗變種病毒。」

近期英格蘭一分研究就顯示，感染變種病毒住院的患者中，有三分之一至少接種一劑疫苗；42個死亡案例中，29%已完整接種。

研究顯示，輝瑞疫苗與AZ疫苗，都能有效抵抗變種新冠病毒。(路透)
研究顯示，輝瑞疫苗與AZ疫苗，都能有效抵抗變種新冠病毒。(路透)

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