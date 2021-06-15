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Novavax疫苗3期試驗有效性90% 拚今秋申請授權

編譯林梅婕╱綜合14日電
NOVAVAX向FDA申請批准上市，聲稱90%有效，可抗變種疫毒。(Getty Images)
NOVAVAX向FDA申請批准上市，聲稱90%有效，可抗變種疫毒。(Getty Images)

生技公司諾瓦瓦克斯(Novavax)14日宣布，其新冠肺炎疫苗第三階臨床試驗結果顯示安全無虞，且有效性達到90.4%；該疫苗分兩劑接種，能100%預防中度及重度病症，而且對抗部分變種病毒的有效性高達93%；該公司表示，預計今秋將向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)申請授權。

諾瓦瓦克斯研發部總裁葛倫(Gregory Glenn)在記者會中說：「最新階段的試驗證實，NVX-CoV2373的耐受性及安全性呈現良好的結果；該疫苗為高度有效且所有實驗數據一致，且病毒持續變種的過程中，仍具有防禦力。」

根據該公司評估報告，2萬9960名試驗者中有77名確診患者，但多達63名患者接種的是安慰劑，另外14名患者接種兩劑的Novavax疫苗，故有效性評估結果為90.4%。

試驗結果也指出，疫苗具有良好的耐受性，而常見的副作用包括疲勞、頭痛、肌肉痠痛和注射疼痛，但症狀一般維持不會超過二到三天；諾瓦瓦克斯還宣稱，該疫苗能有效對抗部分變種變毒，包括最初在英國發現的Alpha變種病毒(B.1.1.7)。

此外，試驗結果中，所有重症患者都只有接種安慰劑。

諾瓦瓦克斯執行長厄克(Stanley Erck)表示，他們的研究結果也顯示，接種疫苗6至12個月後體內抗體數量將持續第減，疫苗追加劑(booster shot)未來的商機非常龐大。

繼輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)和嬌生(Johnson & Johnson)，該公司有機會成為全美第四個獲得FDA緊急使用授權(EUA)的疫苗；不過目前國內已有足夠的疫苗可以供應，聯邦政府有可能將該疫苗捐贈給其他國家。

然而，FDA在上月25日卻已表示，未來他們可能拒絕審查和處理任何有關新冠疫苗的緊急使用授權，諾瓦瓦克斯尚未說明是否向FDA申請緊急使用授權，或是生物製品許可申請(Biologics License Application，BLA)。

疫苗 FDA 變種病毒

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