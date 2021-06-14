內唐亞胡時代落幕 留下分化的以色列

內唐亞胡善於塑造自己形象，卻也招致任人唯親、貪腐、行賄、濫用公款、戀棧權力，甚至「背叛以色列」等批評。(Getty Images)

執政12年的以色列 總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)13日謝幕，在史上最長的以色列總理任內，內唐亞胡可謂翻轉了以色列過去的以巴關係、外交、內政經濟的傳統樣態，也讓以色列兩極化趨勢擴大；支持者稱其為現代「大衛王」(King David)，反對者則每天在其官邸前叫罵抗議。

內唐亞胡善於塑造自己形象，卻也招致任人唯親、貪腐、行賄、濫用公款、戀棧權力，甚至是「背叛以色列」等批評，但就算是反對派也承認，內唐亞胡可謂政治上的「魔術師」；最近的「魔術表演」，算是新冠疫情 從一開始的應對不力，到令全球稱羨的世界最高疫苗接種率。

以色列13日變天，民眾湧向首都特拉維夫街頭慶祝。(路透)

在內唐亞胡任內，最為顯著的是與巴勒斯坦的衝突驟降，血腥程度幾乎是史上最低；此外，過去擔憂四面楚歌、遭受外交孤立的以色列，在其任內一舉與阿拉伯聯合大公國、巴林、蘇丹、摩洛哥等四個伊斯蘭國家實現外交正常化，其成就更足以跟過去與埃及、約旦等「前敵國」建交匹敵。

但在以巴較為和平的表象下，以色列對巴勒斯坦的壓制從未停止，遑論讓巴勒斯坦建國；專欄作家費佛爾(Anshel Pfeffer)就說，內唐亞胡的重心，就是將以巴問題「邊緣化」，與過去幾任總理都想解決以巴問題不同，他的政策是「根本不去做」，而且還「奏效了」。

在內政上，內唐亞胡也翻轉了過去較為社會主義的體制，削減社會福利，讓石油 及航空公司民營化，科技業也在其任內蓬勃發展。

但在繁榮的經濟表象下，以色列的貧困率在其任內上升到21%，醫院占床率高達90%、擁擠不堪，為經濟合作暨發展組織(OECD)成員國中最高，還有物價、房價飆漲等；這些內部問題在內唐亞胡以巴、外交、軍事方面獲得喘息後，尤其凸顯出來。

特拉維夫大學經濟學教授班大衛(Dan Ben-David)就表示，內唐亞胡「從根挽救了以色列經濟」，但貧富差距也愈來愈大；科技業愈發蓬勃，卻愈來愈多人無法再參與其中。

如今內唐亞胡時代謝幕，一個左派與右派、宗教正統派與世俗派、阿拉伯人與猶太人日益分化的以色列，將由新總理班奈特(Naftali Bennett)接手。