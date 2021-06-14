以色列變天 專家：阿拉伯國家不會有太多期待

以色列13日變天，民眾湧向首都特拉維夫街頭慶祝。(路透)

在以色列 執政長達12年的總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)即將結束總理生涯，由右派班奈特(Naftali Bennett)接任。對於以色列而言，政壇變天當然是頭等大事；不過，從地緣政治關係來看，以色列政壇變天不會為中東地區的政治格局帶來多大的改變，至少現階段而言，阿拉伯國家不期待新政府將為中東各國關係帶來新氣象。

國際危機組織(ICG)灣區國家分析專員法克羅(Elham Fakhro)表示，在阿拉伯國家，以色列總理換人這件事不是太大的重點。阿拉伯國家最在意的，不外乎是以色列封鎖加薩走廊，以及長久以來對約旦河西岸的占領行動，但不論以色列誰當政，這些政策都不會有根本性改變。法克羅說：「對絕大多數阿拉伯人而言，不論總理這個位子上是誰，都不太可能對阿拉伯國家做出多友善的行為。」

不過，阿拉伯聯合大公國政治學者阿布杜拉(Abdulkhaleq Abdulla)卻指出，雖然以色列總理換誰做，都不致於對中東地區的政治格局帶來決定性的影響，但對於中東地區的穩定還是有一定正面幫助。

阿布杜拉說，以色列、美國 與阿拉伯國家此前達成的「亞伯拉罕協議」(Abraham Accords)雖為中東地區帶來和平，使阿拉伯聯合大公國、巴林、蘇丹、摩洛哥等國與以色列的關係正常化，但隨後即因以色列對伊朗 的「影子戰爭」(Shadow War)而帶來一定程度的損害。因此，內唐亞胡的去職，對於亞伯拉罕協議有積極正面的影響。

阿布杜拉表示：「亞伯拉罕協議不是『內唐亞胡協議』，它是穩定中東政治的基石，會比以色列任何一屆政府都持久。」