以色列新總理班奈特 矛盾的「前造王者」

以色列新任總理班奈特與前總理內唐亞胡曾是盟友，卻與其他中間及左派政黨合夥，終結內唐亞胡長達12年的統治。(Getty Images)

13日宣誓就任以色列 總理的班奈特(Naftali Bennett)信教虔誠，卻在很世俗的高科技部門賺進千百萬元；住在特拉維夫市郊，但倡導猶太 人設立屯墾區；與前總理內唐亞胡從前是盟友，現在則與其他中間及左派政黨合夥，終結內唐亞胡長達12年的統治；班奈特其人可謂具有以色列建國73年以來的許多矛盾點。

商業內幕(Business Insider)13日報導，班奈特的父母都曾被視為「左派分子」；母親2013年接受以色列「國土報」(Haaretz)訪問時表示，自己與丈夫在美國 期間反越戰，跑去柏克萊加州大學讀書，自然而然成為左派，但回到以色列後，愛上國家，變成民族主義者。

自詡內唐亞胡左右膀…卻取而代之

或許是遺傳自父母的轉變傾向，班奈特領導超民族主義的向右黨(Yamina)，長久以來自詡為內唐亞胡的左右膀，定位自己只是個「造王者」，但現在他與八個立場中、左、右都有的政黨結盟，還成為總理，聯盟在120席的以國國會僅占微弱多數，權力勢必大受侷限。

班奈特反對巴勒斯坦獨立，強力支持猶太人在以國占領的西岸、東耶路撒冷設屯墾區；在巴勒斯坦人及許多國際人士眼中，他是以、巴和平的大障礙。「以色列民主研究所」所長普列斯納(Yohanan Plesner)指出，班奈特是右派領袖，強硬主張國家安全，卻極為務實；出任國家領袖後，為尋求支持及正統，定會接觸其他派系，找出「共識」。

班奈特與內唐亞胡都認為對中東衝突應採鷹派舉措，還當過內唐亞胡的幕僚長兩年，但兩人共事期間關係緊張，最後拆夥。

倡導設屯墾區…自己卻住高級住宅區

今年3月大選前，班奈特打著忠貞右派旗號競選，曾在國營電視台簽字，矢言絕不容中間派、內唐亞胡的主要對手拉皮德(Yair Lapid)當上總理，但局勢明朗，內唐亞胡無法組成執政內閣後，班奈特便同意出任總理兩年後，再把權力移交給執政聯盟主要建築師的拉皮德。

班奈特49歲，育有四名子女，是典型的現代正統派猶太人，頭戴代表信仰的基帕帽，人住在特拉維夫市的高級住宅區，而非他倡導的屯墾區；他是本世代猶太人的代表，既現代，又信教，還是民族主義者。從軍之後，他到希伯來大學法學院讀書，1999年與人合創反詐欺軟體公司Cyota，後來在2005年賣給美國RSA網路安全(RSA Security)公司，作價1億4500萬元。算起來，班奈特是以國第三代領袖，與建國世代及內唐亞胡世代有別，堪稱世代交替。