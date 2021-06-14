我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

以色列新總理班奈特 矛盾的「前造王者」

編譯潘勛／綜合13日電
以色列新任總理班奈特與前總理內唐亞胡曾是盟友，卻與其他中間及左派政黨合夥，終結內唐亞胡長達12年的統治。(Getty Images)
以色列新任總理班奈特與前總理內唐亞胡曾是盟友，卻與其他中間及左派政黨合夥，終結內唐亞胡長達12年的統治。(Getty Images)

13日宣誓就任以色列總理的班奈特(Naftali Bennett)信教虔誠，卻在很世俗的高科技部門賺進千百萬元；住在特拉維夫市郊，但倡導猶太人設立屯墾區；與前總理內唐亞胡從前是盟友，現在則與其他中間及左派政黨合夥，終結內唐亞胡長達12年的統治；班奈特其人可謂具有以色列建國73年以來的許多矛盾點。

商業內幕(Business Insider)13日報導，班奈特的父母都曾被視為「左派分子」；母親2013年接受以色列「國土報」(Haaretz)訪問時表示，自己與丈夫在美國期間反越戰，跑去柏克萊加州大學讀書，自然而然成為左派，但回到以色列後，愛上國家，變成民族主義者。

自詡內唐亞胡左右膀…卻取而代之

或許是遺傳自父母的轉變傾向，班奈特領導超民族主義的向右黨(Yamina)，長久以來自詡為內唐亞胡的左右膀，定位自己只是個「造王者」，但現在他與八個立場中、左、右都有的政黨結盟，還成為總理，聯盟在120席的以國國會僅占微弱多數，權力勢必大受侷限。

班奈特反對巴勒斯坦獨立，強力支持猶太人在以國占領的西岸、東耶路撒冷設屯墾區；在巴勒斯坦人及許多國際人士眼中，他是以、巴和平的大障礙。「以色列民主研究所」所長普列斯納(Yohanan Plesner)指出，班奈特是右派領袖，強硬主張國家安全，卻極為務實；出任國家領袖後，為尋求支持及正統，定會接觸其他派系，找出「共識」。

班奈特與內唐亞胡都認為對中東衝突應採鷹派舉措，還當過內唐亞胡的幕僚長兩年，但兩人共事期間關係緊張，最後拆夥。

倡導設屯墾區…自己卻住高級住宅區

今年3月大選前，班奈特打著忠貞右派旗號競選，曾在國營電視台簽字，矢言絕不容中間派、內唐亞胡的主要對手拉皮德(Yair Lapid)當上總理，但局勢明朗，內唐亞胡無法組成執政內閣後，班奈特便同意出任總理兩年後，再把權力移交給執政聯盟主要建築師的拉皮德。

班奈特49歲，育有四名子女，是典型的現代正統派猶太人，頭戴代表信仰的基帕帽，人住在特拉維夫市的高級住宅區，而非他倡導的屯墾區；他是本世代猶太人的代表，既現代，又信教，還是民族主義者。從軍之後，他到希伯來大學法學院讀書，1999年與人合創反詐欺軟體公司Cyota，後來在2005年賣給美國RSA網路安全(RSA Security)公司，作價1億4500萬元。算起來，班奈特是以國第三代領袖，與建國世代及內唐亞胡世代有別，堪稱世代交替。

以色列 猶太 美國

上一則

以色列變天 專家：阿拉伯國家不會有太多期待

下一則

川普今滿75歲生日 再戰2024…仍然不掀牌

延伸閱讀

內唐亞胡魔法謝幕 以色列新政府挑戰高

內唐亞胡魔法謝幕 以色列新政府挑戰高
班奈特將任以色列總理 拜登道賀盼加強兩國關係

班奈特將任以色列總理 拜登道賀盼加強兩國關係
以色列變天終結內唐亞胡時代 班奈特宣誓任總理

以色列變天終結內唐亞胡時代 班奈特宣誓任總理
以色列前間諜首腦 承認曾竊取伊朗核電廠機密

以色列前間諜首腦 承認曾竊取伊朗核電廠機密

熱門新聞

2020年曾領取失業救濟，今年報稅季節又很早就完成申報的民眾，近日將開始領到退稅。(美聯社)

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

2021-06-06 21:53
呂艾玲接受世界日報專訪。(記者何卓賢／攝影)

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

2021-06-08 08:00
目前美國關於新冠病毒溯源討論之聲再起，原先病毒起於大自然一說逐漸失去說服力。圖為武漢疫控中心外部。(美聯社)

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

2021-06-07 10:33
拜登總統夫婦9日搭專機抵達英格蘭東部麥登豪英國皇家空軍基地訪問，慰問駐守當地的美軍人員及他們的家屬。他將在G7峰會上宣布，將購買5億劑輝瑞生產的新冠疫苗贈予世界各國。(路透)

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

2021-06-10 01:10
在美國，人人報稅，是國民義務與責任。但不少富豪利用避稅，卻是分文不繳稅。 (美聯社)

全美最有錢25人 稅率低於打工族 多人沒繳所得稅

2021-06-08 23:54
儘管有批評雜音，FDA批准有助減緩阿茲海默症認知退化的新藥，對全美500多萬年長患者是一大福音。圖為在養老院、患有健忘症的93歲葛洛麗亞．狄司徒。(美聯社)

專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵

2021-06-08 11:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算
河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時

河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時
「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓
名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周
彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打