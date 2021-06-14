以色列變天 內唐亞胡12年政權落幕 班奈特就任總理

即將下台的總理內唐亞胡，13日在以列國會反攻無力。(Getty Images)

以色列 政壇終於變天 ! 以色列國會13日投票通過成立新的聯合政府，連續執政12年的總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)正式落幕，由班奈特(Naftali Bennett)接任以色列總理；而班奈特接下來的挑戰，將是兩極分化的以色列，命懸一線的政治聯盟，與美國 的關係也是重中之重。

●拜登道賀：期待加強兩國合作

班奈特宣誓就任為以色列總理後，拜登總統對班奈特及副總理拉皮德(Yair Lapid)發出道賀，表示期待與班奈特合作，以加強二國密切而悠久的關係；班奈特則感謝近來以巴衝突時，美國對以色列的支持，並強調將改善與美國兩黨的關係。

曾二次執政共15年的內唐亞胡雖然在國內有為數不少的反對派，但是缺少整合；過去二年經歷過四次失敗的投票，讓民眾對政治愈發厭惡；反對派聯盟直到13日，才以60票對59票、1票棄權的方式驚險通過，成立脆弱的聯合新政府。

以色列政壇變天，擔任總理12年之久的內唐亞胡下台，由另一右派領袖班奈特接任總理。圖為班奈特13日在以色列國會發表勝選演講。(Getty Images)

以國民眾13日為新總理班奈特上任，內唐亞胡下台而歡慶。(Getty Images)

班奈特領導的聯合政府涵蓋八個政黨，從左派到右派、宗教正統派到世俗派、從猶太人到阿拉伯人都有，並不穩定；為朝團結組織新政府，班奈特在投票前曾發表講話，表示不同派系應當停止「瘋狂」，因為該是「懸崖勒馬」的時候了。

新政府將經濟放在執政重心，但考量到新政府的不穩定，內唐亞胡的勢力及魅力，新政府避免因為矛盾而陷入僵局、甚至瓦解的可能性，也是值得觀察的。

如何處理未來與美國的政治、軍事、經濟關係，也是新政府的最重要事項之一，目前最重要的議題是伊朗 核協議。

以色列長年得到美國兩黨支持，但是近年來與民主黨的關係出現微妙變化，原因包括民主黨內同情巴勒斯坦的「進步派」聲量增加，以及內唐亞胡任內對伊朗核協議的態度使之與歐巴馬政府關係惡化，還有與川普政府的交好等。

以色列長期將伊朗視為首要敵人之一，2015年歐巴馬政府與歐洲國家跟伊朗簽署核協議後，內唐亞胡在國會公開反對核協議，稱其為「錯誤」，對以色列不安全，讓歐巴馬及民主黨人不滿；美國在川普政府任內退出伊朗核協議。

內唐亞胡對伊朗核協議的批評得到民意認可，班奈特在國會的講話中也再指該協議是個錯誤；不過「紐約時報」引述消息人士的說法，指班奈特將持續與美國遊說磋商，確保拜登有意審視、重新加入伊朗核協議後，保持對以色列有利的位置，而非像內唐亞胡那樣全盤反對。