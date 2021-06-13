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影／貝佐斯體驗太空遊 甘願為「11分鐘」冒風險

編譯柯立偉／綜合12日電
全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯訂於7月20日搭乘自家太空公司藍源的太空船飛上太空。(路透)
全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯訂於7月20日搭乘自家太空公司藍源的太空船飛上太空。(路透)

亞馬遜創辦人貝佐斯設立的星際探索公司「藍源」(Blue Origins)7月20日將載著貝佐斯與一名出價2800萬元的幸運兒等人共同遨遊太空，體驗太空邊緣的失重狀態；整趟航程雖預定11分鐘，換句話說，「上去就下來」，但並非沒有危險。

說到「太空旅行」，多數人首先想到的畫面或許是穿著太空衣在失重的宇宙中漂浮，但藍源的這一趟太空之旅，並非如同太空總署(NASA)之前發射火箭般發射至地球軌道上，而是只將火箭發射到「次軌道區」，也就是海平面62哩(100公里)的卡門線(Karman Line)。

相比於軌道火箭須以時速1萬7000哩(2萬7358公里)的速度發射，並與地球保持一定距離以擺脫萬有引力影響，次軌道飛行只需以時速2300哩(3701公里)的速度即可發射。因此次軌道火箭比軌道火箭更安全，出現致命錯誤的機率也較低。

雖然在藍色起源15次的試航紀錄中，沒有出現過致命意外，但並不表示整趟飛行毫無風險；因此，貝佐斯所搭乘的這艘火箭，也配備多項維生系統，以應付緊急狀況的發生。

首先，這趟飛行將如同商業客機般在火箭內加壓，因此不穿太空衣也不會缺氧，就算加壓系統失靈，也有備援供氧系統；另外也搭載緊急逃生艙，當遇有危急情形時，可以火箭本體分離。還有備用大型降落傘，當降落系統失效時，仍可安全著陸。

藍源雖然已盡可能設想各種緊急狀況並加以防範，但很難做到萬無一失；其對手公司維珍銀河2014年試航時，就曾由於飛行員過早開啟順槳系統導致阻力過大，使火箭解體並造成一人死亡。

太空之旅不是毫無風險，但貝佐斯用行動告訴大家「值得一試」。

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