與世界首富同遊太空 太空船座位2800萬元拍出

誰能與亞馬遜創辦人具佐斯搭乘太空船同遊太空？首飛座位競標12日結束，一位幸運兒出價2800萬元得標。圖為貝佐斯等四人搭乘的藍源太空船將在地球軌道上運行的示意圖。(美聯社)

要花多少錢，才能和全球首富貝佐斯 (Jeff Bezos) 一起搭乘他的藍源(Blue Origin)公司太空船，共赴7月20日太空觀光處女航？經過12日激烈的現場電話競標，答案揭曉，首座飛行太空價格是2800萬元，再加上6%買家佣金，這趟太空之旅費用高達2970萬元。

●搶標激烈 全程只花7分鐘

得標者姓名將在兩周內完成文書作業後公布，想當然爾是超級富有的太空愛好者；電話競標起標價為490萬元，四分鐘內出價便超過2000萬元，全程只花了七分鐘。

亞馬遜創辦人具佐斯7月將與三位民間客人，搭乘太空船，同遊太空。首飛座位競標12日結束，一位幸運兒出價2800萬元得標。 (美聯社)

藍源公司創辦人兼電商巨擘亞馬遜(Amazon)執行長貝佐斯在競標前播放的影片中表示，「從太空看地球會改變你；改變你與這個星球、人類的關係。」

藍源指出，12日拍賣前，該機位先進行為期一個月的競標，10日結標金額為490萬元，全球至少有159國家、地區7600人投標。

藍源公司的「新謝帕德號」(New Shepard)太空船7月20日將由西德州基地發射，寫下畫時代的太空旅遊里程碑；貝佐斯的弟弟馬克‧貝佐斯(Mark Bezos)及另一位尚未公布姓名的太空人 也將與他同行，預計在太空邊緣停留十分鐘。

藍源太空船內部規畫模型。(路透)

●得標者還需通過90秒體能測試

「新謝帕德號」設計為自主飛行，沒有駕駛員。乘客須簽書面聲明，放棄在發生事故時起訴貝佐斯的藍源公司。藍源公司表示，乘客只需最低限度訓練，毋須通過體檢，只要體能符合基本要求，包括能在90秒內跑到發射塔頂部(大約七階樓梯)，並穿得下太空服。

●布蘭森可能超車 7.4試飛太空船

美國正邁向私人商業太空旅行新時代，現年57歲的貝佐斯一直在跟另兩位億萬富豪較勁：太空探索公司(SpaceX)創始人馬斯克(Elon Musk)和維珍銀河公司(Virgin Galactic Holdings)創辦人、英國富豪布蘭森(Richard Branson)競爭；現在，他有希望成為三人中第一個穿越地球大氣層的人，但布蘭森也有可能超車，知情人士指出，布蘭森可能搭7月4日的維珍銀河公司VSS Unity試飛太空船，搶先抵達太空邊緣。

貝佐斯在領導亞馬遜公司20多年後，已訂7月5日卸下執行長身分。過去他每年投資 藍源公司約10億元。

此次拍賣活動所得將專用於慈善機構「藍源未來俱樂部」（Blue Origin Club for the Future），鼓勵年輕人對太空、數學和科學產生興趣；藍源也希望藉此激發人們對新興太空旅遊的熱情。

摩根史丹利分析師喬納斯(Adam Jonas)本月稍早曾指出，「把全球最富有的人和最知名的商業人物送上太空，是對太空探索、產業化和投資領域的巨大廣告。」

誰能與亞馬遜創辦人具佐斯搭乘太空船同遊太空？首飛座位競標12日結束，一位幸運兒出價2800萬元得標。圖為藍源巨型火箭「新牧羊人」將載有貝佐斯等四人的太空船進入地球軌道上運行的示意圖。(Getty Images)

●富豪大比拚 太空旅遊市場可能逾200億元

隨著新興技術獲得驗證和成本下降，外界對太空旅行成為未來主流十分樂觀，故而貝佐斯等人的大比拚；瑞銀(UBS)估計到2030年，每年太空旅遊市場將達30億元；三家公司另考量用火箭載客，來往於距離遙遠的全球城市，瑞銀估計此一市場價值可能超過200億元，但航空安全認證等障礙可能會影響相關計畫。

藍源公司尚未透露未來太空旅行將如何定價，但「路透」2018年曾報導，藍源根據市場研究等考量，本意向旅客收費至少20萬元，但此一想法可能已經改變。