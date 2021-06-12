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皇家加勒比郵輪首航 全船打疫苗…仍有2乘客確診

編譯林梅婕／綜合11日電
皇家加勒比公司首艘完成新冠肺炎疫苗「全面接種」的郵輪上，有兩名乘客確診但皆無症狀。(Getty Images)
皇家加勒比公司首艘完成新冠肺炎疫苗「全面接種」的郵輪上，有兩名乘客確診但皆無症狀。(Getty Images)

郵輪營運公司皇家加勒比(Royal Caribbean)10日聲明，首艘完成新冠肺炎疫苗「全面接種」的「名人千禧號」(Celebrity Millennium)上，有兩名乘客確診但皆無症狀，目前正在接受隔離。

該公司表示，兩名確診者住在同一個房間；航程即將結束時，該公司為所有乘客進行病毒篩檢，發現兩人的檢測結果呈陽性反應，時間點為抵達美國的前三天，而該公司醫療團隊也持續監控他們隔離的狀況。

雖然皇家加勒比未公布兩名確診者的身分，但表示已著手進行所有接觸史追蹤，並加快篩檢所有與確診者接觸過的乘客；至於確診者是否會在抵達後入境美國本土，該公司並未說明。

名人千禧號於5日自加勒比海的荷屬聖馬丁(St. Maarten)出航，所有乘客必須在登船前提供疫苗接種證明，以及過去72小時內未確診的紀錄。

不過聯邦政府就核發疫苗接種證明的程序尚未訂出一套標準，大多都是由醫療服務機構提供；此外，即使完成疫苗接種，仍有非常小的機率會感染，但疫苗可抑制症狀惡化和病毒傳播。

業者表示，名人千禧號目前正停靠在委內瑞拉附近的庫拉索，將在12日返回聖馬丁。

郵輪事業經過將近一年的凍結後，名人千禧號成為該公司首批出航的郵輪，整趟旅程為期一周，船上可容納2218人，但目前只有約600名乘客。

本月皇家加勒比與聯邦疾病防治中心(CDC)會談商討郵輪出航的防疫政策，包括船員必須完成疫苗接種，以及所有16歲以上登船的人都必須提供疫苗接種證明。

這起確診事件恐怕影響所有郵輪公司未來的出航計畫，根據CDC目前的規定，郵輪上包含工作人員及乘客必須超過95%的人完成疫苗接種，才能出航。

疫苗 郵輪 皇家

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