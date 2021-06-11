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台本土確診增286例、24死 新北120例最多

物價驚死人 一輛皮卡車漲好幾千元

編譯林育正／綜合10日電
由於通貨膨脹嚴重，豐田汽車暢銷車款Tacoma皮卡售價上漲數千元。(歐新社)
由於通貨膨脹嚴重，豐田汽車暢銷車款Tacoma皮卡售價上漲數千元。(歐新社)

近期通貨膨脹嚴重，豐田汽車暢銷車款Tacoma皮卡售價上漲數千元，就可窺見物價的劇烈變化。

勞動部指出截至5月，過去一年的消費者物價上漲5%，為2008年8月以來最大漲幅；以Tacoma皮卡為例，電腦晶片等重要零組件因供應鏈緊縮缺貨；此外，新冠肺炎疫苗推出後全美逐步解封刺激民眾消費，導致價格飛漲。

最近希望購入Tacoma的消費者麥康諾(John McConnell)，在疫情期間得以在家工作，因此收入未受影響。

為了日後的露營之旅，手頭擁有足夠的資金的麥康諾說，就算車價貴了幾千塊仍決定換車：「現在我負擔得起，願意多付一點錢。」

面對通膨狀況，連掌管波克夏海瑟威的富豪巴菲特(Warren Buffett)都說：「現在民眾口袋有錢，這種狀況停不下來。至少現在的市場對價格並不敏感。」上個月在波克夏海瑟威股東會上，巴菲特形容目前的經濟「火燙」。

消費者物價清楚反映市場水溫，過去一年二手車價的上漲幅度高達29.7%，租車費用更是雙倍；自去年5月以來，機票價格也上揚24%。

雖然許多消費者面對高物價仍照常買單，但也為不少民眾帶來沈重壓力；威斯康辛州的單親爸爸柏琴(Justin Bergin)以裝設藝術擺設維生，不料工作在疫情期間幾乎停擺，甚至得販賣自己的畫作維生。

「在預算有限的情況下，要負擔三個孩子的生活真的不容易。」他說，「現在物價上漲很多，讓採買生活用品的負擔都很大。」

因此，柏琴決定大量購買米和麵食囤貨，當孩子在超市想買點東西，他也必須斷然說不。

拜登政府和聯準會表示，通貨膨脹的狀況可能不會太久；當供給趨於平衡後，物價將回歸正常水準。

不過，目前勞工薪資的提升，確實推升物價。速食店Chipotle就指出，為因應15元的最低時薪，必須調漲餐點價格達4%；但4月與5月的物價漲幅，已小於3月和4月，可能是通膨趨緩的跡象。

政府官員仍不認為現階段的通膨是物價飛漲的開端，財政部長葉倫(Janet Yellen)上周就說：「我們看到通膨的狀況，但我不認為這是永久的。我們會嚴加關注，在必要時出手。」

波克夏 疫情 麥康諾

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