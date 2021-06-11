食衣住行驚驚漲 通膨率近13年最高

勞力、運輸和食材費成本上漲，導致肉類上周再次漲價。圖為一位家庭主婦在芝加哥一家超市購物。(Getty Images)

新冠疫情搗亂供應鏈並限制供應，同時隨著經濟逐漸復甦，民眾商品需求攀升、支出再次增加，消費者物價自1月起穩定攀升；雜貨店商品、餐廳菜單的價格日益攀升，年通膨率增幅達到近13年最高；居家服務、家飾品等價格5月攀升1.3%，乍看不多，但這是1976年1月以來單月最大增幅。

交通╱二手車 漲10% 創1953年紀錄

二手汽車 與卡車價格連續第二個月上漲，5月上漲7.3%，約佔5月整體物價漲幅的三分之一；4月二手車價格上漲10%，更是創下1953年紀錄二手車數據以來單月最大漲幅；新車也變貴，5月上漲1.6%，為2009年10月單月最大漲幅。

去年許多民眾改居家上班加上缺工裁員，致使汽車銷售量驟減，許多經銷商也跟著歇業；如今需求復甦，但卻供應不及，全球車場因為最近電腦晶片短缺，而被迫歇業或限制產量，售價也持續飆高。

旅遊╱機票漲不停 租車費用也狂飆

民眾在家悶了一年後，旅遊業也悄然復甦，機票費持續上漲，5月上漲7%；汽車與卡車租費5月上漲12%，其他市際運輸則得多花2%的費用，不過市內運輸費則下降0.4%。

二手汽車與卡車價格已連續第二個月上漲。(Getty Images)

食物╱牛肉一漲再漲 油麥玉米也攀升

食物費也節節攀升，5月上漲0.4%，增幅跟4月一樣，因為勞力、運輸和食材費成本上漲；肉類上周再次漲價，因為勒索軟體攻擊影響全球最大肉品商JBS SA廠房，其生產美國 近四分之一牛肉和五分之一的雞豬肉。

烤牛肉和牛排5月漲幅分別6.4%和4.3%，整體而言，肉品、禽肉、魚肉和雞蛋價5月上漲1.3%。

食用油、麥、玉米等食材價格也攀升，一部分是因為海外天氣惡劣與強大出口需求；勞力短缺使得企業調高薪資，運輸食物產品費用上漲比去年同期增加25%，這些價錢都轉嫁給消費者。

食品飲料廠商表示，高物價將重挫今年銷售量，民眾會改買便宜商品或降低買量。(Getty Images)

不過，部分香腸和火腿5月份的價格分別比4月便宜1.9%和2.7%；醃黃瓜、無酒精飲料則分降2.1%和0.5%，蔬果價錢則無變動。

通用磨坊公司(General Mills)執行長哈門寧(Jeff Harmening)說，消費者預期看到雜貨帳單變貴；食品飲料廠商JM斯馬克公司則表示，高物價將重挫今年銷售量，民眾會改買便宜商品或降低買量。