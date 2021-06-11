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「稅法非為受薪族設計」 上班族得學學富豪避稅之道

記者顏伶如／綜合報導

超級有錢人與一般升斗小民是不一樣的，許多富豪只繳非常少的個人所得稅，甚至無須繳稅；稅務專家指出，一般人若要少繳稅，甚至增加財富，必須向富豪學習合法避稅方式，並且「改變思維」。

非營利新聞調查組織ProPublica本周稍早公布報告指出，全世界最有錢的幾位頂尖富翁，包括「股神」巴菲特(Warren Buffett)、亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)、前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)、特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)等，繳稅金額與他們的財富比較起來，幾乎趨零。

德州奧斯汀(Austin)註冊會計師(CPA)裴瑞(Eric Pierre)說：「稅法並不是為受薪階級勞工制定的。」

絕大多數美國民眾的收入來自勞動所得，例如薪水及雇主發放紅利；然而，收入排行榜最頂端1%的富人，收入則來自投資之後獲得的利息、股息、資本利得或租金，統稱資本所得(capital income)。

絕大多數民眾的薪資都要扣稅，但收入排行榜最有錢的1%富人報稅時，卻是看不到收入的。

對於讓投資所得延後繳稅或避稅，富豪有著許多選項；舉例來說，如果某人持有100萬元股票，後來漲到200萬元，股票脫手賣出之前並不必繳稅；另外，富豪還可以把企業虧損用來抵稅，或以鑑價增值的房地產做為抵押以進行新投資。

超級有錢人持有資產直到過世，就可以避開資本利得稅(capital gains taxes)，把龐大財富留給繼承人，價值則以死亡日期計算。

根據「美國人支持稅務改革」( Americans for Tax Reform)倡議組織及智庫機構「稅務政策研究所」(Institute for Policy Studies)分析，美國億萬富豪在新冠疫情期間財富平均增加66%，也就是大約1.6兆元。

裴瑞說，美國民眾如果想少繳一些稅，並且創造財富，可以向富豪學習的經驗包括靠房屋淨值貸款(home equity)借錢，用來購買房地產或開闢副業，研究合法的抵稅(tax deductions)方式；他說：「思維必須改變。」

他表示，並非所有人都有辦法做得到，也不是每個人都贊成如此投資策略，但美國民眾應該開始思考如何讓收入在薪水之外，能夠邁向多元化。

「並非每個人都能賺到好幾十億。」但裴瑞說，富人透過財富調整與分配，則可以讓所得稅稅率從25%到20%降低為12%到14%。

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