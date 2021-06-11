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木材貴爆了 建商不蓋了 房價又高了

記者胡玉立／綜合報導
木材價格飆漲，抬升了房屋建造和裝修成本，紐約皇后區法拉盛民眾在家得寶(Home Depot)選購木板時精打細算、精挑細選。(記者曹健／攝影)
木材價格飆漲，抬升了房屋建造和裝修成本，紐約皇后區法拉盛民眾在家得寶(Home Depot)選購木板時精打細算、精挑細選。(記者曹健／攝影)

木材價格不斷飛漲，不論是整修或新建房屋都極其昂貴，房屋開發商面對木材帳單動輒高出數千或數十萬元，有些迅速將成本轉嫁購屋者，有些決定暫停興建，以靜制動，此作法可能讓多年來因供應短缺不斷推高的房屋售價，進一步向上攀升。

木材期貨價格5月初達到最高峰，比去年同期上漲逾三倍，此後價格雖略下降，但仍比去年同期高兩倍以上；分析師表示，疫情導致木材價格持續上漲，恐怕要等12到18個月才會恢復原有水平。

房屋開發商California Landmark Group總裁卡漢(Ken Kahan) 表示，在木材價格是最初預測的三倍後，他已暫停洛杉磯地區50多套單位公寓興建項目；「大宗商品的這種情況，好比世界上下顛倒了，需要穩定下來。」

卡漢本來期盼木材價格會很快穩定，幾個月內可重啟建屋計畫，但希望恐將落空。

因為，民眾趁疫情時整修房屋或改覓空間更大房屋，這些建築工事都需要大量木材，但木材供應商誤以為疫情期間需求會下降，因此停產；經銷商也暫停購買木材並出售庫存，導致供需失調。

另外，沒有足夠工人或工廠可加工木材，供應商和分銷商無法立即扭轉現況；從事木材交易的Westline Capital Strategies執行長庫塔 (Greg Kuta) 表示，「就算瘋狂趕工，也無法讓一切恢復原狀。」

公司與工業供應商聯繫採購平台Thomas執行長巫佛夫(Tony Uphoff)則表示，美國過去依賴的加拿大木材，近年來供應量也減少了；2017年川普政府對加拿大進口軟木徵收24%關稅，多家加拿大工廠關閉，「這是造成我們今天供應鏈有問題的起步。」

新冠疫情爆發以來，木材價格飆漲，在紐約市的一間家得寶(Home Depot)，一...
新冠疫情爆發以來，木材價格飆漲，在紐約市的一間家得寶(Home Depot)，一年多前一紮才七、八元的木片，現價漲至26.99元。(記者曹健／攝影)

房地產市場火爆，今年興建新屋量確有上升，但一些建築商開始放慢腳步；有些建商暫緩既有興建計畫，有些則抱怨就算有錢也找不到供貨來源。

全國房屋建築商協會(National Assn. of Home Builders)指出，木材成本不斷上漲，新建房屋平均成本增加近3萬6000元，部分開發商設法將此成本轉嫁出去；該組織4月調查發現，大多數建商現在都採「升級」合同，倘若建築成本上升，買家付完頭期款後，建商仍能提高售價。

全國房屋建築商Tri Pointe Homes執行長鮑爾(Doug Bauer)表示，儘管房價上漲，但買氣不見疲乏，房屋銷售速度反而更快；但鮑爾也說，他們決定放慢銷售房屋，以反應不斷上漲的木材成本，為房屋做出更合適定價。

疫情 加拿大 鮑爾

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