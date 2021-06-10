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嬌生執行長：未來幾年 恐要同時打流感與新冠疫苗

編譯郭宣含／綜合9日電
研究指出，嬌生疫苗產生數種免疫反應，可有效對抗不同變種新冠病毒。(路透)
研究指出，嬌生疫苗產生數種免疫反應，可有效對抗不同變種新冠病毒。(路透)

一項新研究指出，嬌生疫苗產生數種免疫反應，可有效對抗不同變種新冠病毒的同一天；嬌生執行長高爾斯基(Alex Gorsky)9日表示，民眾未來幾年可能每年需要同時接種新冠疫苗與流感疫苗；與此同時，也有數以百萬計嬌生疫苗將在6月到期，醫院、州衛生廳和聯邦政府急於決定該如何處理這些疫苗。

高爾斯基告訴華爾街日報(WSJ)，在全球達到群體免疫以及全球領袖和科學家能夠遏制新冠病毒傳播前，民眾仍要持續施打追加疫苗，「我們會看到新冠疫苗與流感疫苗一起接種，可能未來幾年都是如此。」

研究：嬌生疫苗能抗變種病毒

根據「自然」(Nature)期刊公布的一篇研究，嬌生疫苗可激發多種免疫反應，對抗新冠原病毒株與其他地方發現的新冠變種病毒，包括英國的Alpha、南非Beta、巴西Gamma和待觀察的病毒株Epsilon。

根據這篇分析20名18至55歲自願者抗體與免疫反應的研究，雖然嬌生疫苗對抗南非和巴西變種病毒時，產生的中和抗體分別比原病毒株少5倍和3.3倍，但仍「為有症狀病患帶來強大保護力。」

該研究也指出，嬌生疫苗可保護美國86%受試者避免出現重症，並分別保護88%的巴西和82%的南非病變種病毒病患，不會出現重症。

數百萬劑嬌生疫苗 6月將過期

然而在全球發展中國家迫切需要疫苗之際，美國有數百萬劑嬌生疫苗將在6月到期；消息人士指出，務實作法可迅速讓美國人接種這些疫苗，或即時將疫苗送到外國。

美國4月暫時配送嬌生疫苗以因應罕見的血栓風險，當時沒意料到的是，讓大量庫存的嬌生疫苗閒置；業界人士指出，美國當時暫停接種嬌生疫苗，迫使州與供應商取消許多預約，而且事後也無重新預約，導致嬌生疫苗供應過多，而且部分地區對於嬌生疫苗安全性仍有疑慮。

有些醫院和州政府表示，輝瑞和莫德納疫苗預計今夏過期，但目前主要庫存的疫苗是嬌生疫苗。州政府尋求聯邦建議以重新分配這些即將過期的疫苗，同時趕緊提出獎勵以吸引更多民眾接種疫苗；聯邦食品暨藥物管理局(FDA)正在評估嬌生疫苗能否延長使用期限。

但這些作法進展有限，因為美國整體接種速度趨緩；州衛生機構與醫院人員表示，州政府與CDC建議銷毀過期疫苗，目前無法得知有多少新冠疫苗過期，因為聯邦政府未要求供應商回報。

部分州詢問聯邦政府，能否將疫苗運到發展中國家；但根據聯合國兒童基金會(United Nations Children's Fund)，此舉將面臨物流和法律的重重挑戰，因為這些國家對於過期疫苗相當謹慎，恐難迅速接種。

流感疫苗 嬌生 美國

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