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舊金山仇亞案激增 今年已11宗 超過去年

「沒有疫苗可對抗歧視」美國許多亞裔家庭仍居家避疫

記者胡玉立／綜合報導
新冠肺炎疫情至今，全球各地對於亞裔的歧視情況日漸嚴重。圖為去年3月疫情伊始，全美亞裔遭到攻擊。在麻州波士頓的亞裔出面抗議。(美聯社)
新冠肺炎疫情至今，全球各地對於亞裔的歧視情況日漸嚴重。圖為去年3月疫情伊始，全美亞裔遭到攻擊。在麻州波士頓的亞裔出面抗議。(美聯社)

隨著學校逐步取消遠距教學、員工重回公司上班、摘下口罩，疫情漸成往事，亞裔卻普遍表示，疫情期間反亞裔攻擊激增，讓他們很擔心美國重新開放後，自己出入公共場所是否安全？這新一波擔憂，無關生病，而是攸關人身攻擊。

紐約時報在全國進行十多次採訪發現，許多亞裔基於對自身安全的擔憂，至今仍採取一連串防範措施；有人仍避免乘坐公共交通工具，不上餐館，有人不想再商務旅行、不願結束遠距工作模式。

「外面不安全，才剛發生過沒完沒了的暴力和騷擾事件。」家住費城中國城附近公寓、43歲的林曼迪(Mandy Lin，以下均音譯)說，她9歲大、患自閉症的兒子仍在家遠距上課，儘管他許多同學已回學校；她母親也仍整天待在家裡，頂多只在大樓停車場散散步，他們至今都沒去餐廳吃飯。

林曼迪在中國城附近市場購物，在超市工作的丈夫會帶回生活雜貨；她表示，即使費城慶祝確診病例下降，已開放公司容量限制，並宣布秋天恢復全日制返校上課，他們全家仍保持同樣的戒備心態。

「停止仇恨亞太裔」(STOP AAPI HATE)組織數據顯示，去年3月到今年 3 月有6600多起反亞太裔攻擊事件報案；今年春天調查發現，三分之一亞裔擔心成為仇恨罪行受害者。

據聯邦調查，雖有近五分之三的小學四年級白人學生重返教室上課，亞裔同齡小孩只有18%恢復面對面上課。

亞裔表示，他們希望隨著更多人接種疫苗和疫情消退，威脅也會消退；但許多人都有同樣的擔憂：沒有疫苗可以對抗「偏執」。

家住德州費洛葛維爾(Pflugerville)、30歲的朱莉莉(Lily Zhu)說，「我們打了疫苗，代表這詭異的一年結束了，但那偏執嵌得非常深，至今仍在。」

朱莉莉已完成疫苗接種，但她已不再搭公車，也不知道自己是否會再次單獨搭公車。當她鼓起勇氣重新踏入公共場所時，只有在亞洲超市，才感到自在。

朱莉莉的父母住在俄亥俄州，他們都已重新開始通勤往返克利夫蘭市中心、上藝術課，但現在他們用一把槍來保護自己。朱莉莉也很替他們擔心。

亞裔家長團體特別迫切關注子女返校上課後的問題。教育部最近向各家庭發布處理反亞裔覇凌指南，並提醒學校面對騷擾，他們必須承擔法律義務。

但林曼迪覺得這樣不夠，她很擔心自己的9歲兒子說，「該如何支持我的孩子，我既矛盾又掙扎。」

費城社區組織者彭安娜(Anna Perng)過去一年一直呼籲各方關注反亞裔仇恨，並鼓勵接種疫苗，她努力說服謹慎的華裔家庭參加上週末在羅斯福公園舉辦的費城年度花展。

彭安娜說，花展在距離唐人街數哩的街區，對仍感受威脅的華裔家庭來說，要跨出這焦慮的一步，是件大事。

亞裔 疫苗 費城

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