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美國白人與非裔收入、失業率…4大差距 突顯族裔不公

編譯柯立偉／綜合8日電

美國立國迄今，在促進族裔平權的道路上做出許多努力，從南北戰爭解放黑奴，到民權領袖金恩博士1960年代催生的民權法案，都是美國歷史上重要的平權運動；然而，不論政府制定多少法案意欲消弭種族差距，白人與非裔兩大族裔之間存在的鴻溝，在短期內仍難以拉近。

有線電視新聞網(CNN)綜合以下四個數據，分析非裔與白人之間存在的不平等差異。

第一，家庭可支配財富不平等：

根據2019年聯邦準備理事會(Federal Reserve)的消費者調查報告，每一戶白人家庭所能支配財富的中位數是18萬8200元，比起非裔家庭所能支配的2萬4100元高出將近八倍。

可支配財富並不單以現金量計算，還包含各種不同的投資或不動產，由於非裔大多數沒有持有這些資產，也就沒有因最近的經濟復甦而受惠，也因此這一項指標的表現遜於白人。

第二，收入不平等：

每一戶白人家庭年收入中位數為7萬6057元，而非裔家庭年收入的中位數則為4萬5438元。經濟政策研究所(EPI)指出，自2000年開始，非裔在勞工市場對於薪水的議價能力明顯低於白人，導致非裔每年可用支配的財富低於白人。

第三，失業率差距：

根據聯邦勞工部的最新統計資料，2020年非裔勞工的失業率約為9.7%，而白人的失業率只有6%。

事實上，失業率是非裔在這四項比較中，唯一在過去十年中有顯著進步的指標；2010年以前，非裔的失業率都比白人高出兩倍以上，直至2019年兩族裔之間的差距縮小至史上最近；不過，隨著2020年2月底新冠疫情爆發，非裔的失業率再度攀升，但至少沒有像數十年前那般超過白人兩倍以上。

第四，貧窮線下的非裔多於白人：

根據人口普查局的資料，2019年生活在聯邦貧窮標準以下的非裔約18.8%，比起白人的7.3%高出一倍以上；如果把範圍縮小至未成年人，更有約25%非裔兒童生活在貧窮線下，遠高於白人貧窮兒童比率8.3%。

非裔 勞工部 美國

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