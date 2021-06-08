「製藥方大獲全勝」 百健阿茲海默新藥爭議在哪？

美國食品藥物管理局（FDA）7日通過重大審核，正式以快速批准的方式，核可治療阿茲海默症的新型藥物「aducanumab」上市使用，不僅是FDA自2003年以來首支批准的阿茲海默新藥；更可能成為人類已知藥品中，第一支有機會減緩、甚至逆轉阿茲海默症「病程擴散」的突破性新藥。（電影「父親」劇照／取材自豆瓣電影）

「2021年是人類突破阿茲海默症 的決勝時刻？」美國 食品藥物管理局（FDA ）7日通過重大審核，以快速批准的方式，核可治療阿茲海默症的新型藥物「aducanumab」上市使用——這支由美國藥廠「百健」（Biogen）與日本「衛采」（Eisai）所開發的產品，不僅是FDA自2003年以來首支批准的阿茲海默新藥；更可能成為人類已知藥品中，第一支有機會減緩、甚至逆轉阿茲海默症「病程擴散」的突破性新藥。

藥價貴2倍 第3期臨床實驗爭議多

FDA核可上市後，百健與衛采的股價瞬間飛天──百健股價一度飆漲53%；衛采更是暴漲56%──然而無論是媒體或是美國藥學界，卻都對這支新藥的批准上市心存疑慮。這一方面是因為這隻新藥的療程價格不僅比市場預期貴出2倍，更是合理藥價估算的2240%；另一方面則是他爭議的第三期臨床實驗結果存在激烈爭議，除了去年在FDA專家諮詢會議中遭到「全票不支持」（11人委員，10票反對1人不確定）外，尚無法「篤定證明」新藥的療效，是否真能有效逆轉阿茲海默症？

這支由美國藥廠「百健」（Biogen）與日本「衛采」（Eisai）所開發的產品，不僅是FDA自2003年以來首支批准的阿茲海默新藥；更可能成為人類已知藥品中，第一支有機會減緩、甚至逆轉阿茲海默症「病程擴散」的突破性新藥。圖為百健（Biogen）藥廠。（美聯社）

目前世界上約有5000萬名患者苦於失智症，其中阿茲海默症又是最常見的失智病因，約占總緩者數的60至80%。作為成因複雜的神經退化型疾病，人類目前已使用的各種藥物中，都只能盡可能「緩解症狀」，卻沒有有效辦法能逆轉、阻止、甚至減緩病程的擴散──換句話說，阿茲海默症至今仍「無藥可救」。

由於世界人口結構與生活習慣的變化，自2000以年以來，全球阿茲海默症的罹患人數正以倍數成長，並以每20年增加一倍的速度失智擴張。日漸嚴重的狀況，不僅高度折磨患病長者，對於照護親屬、社會長照能量而言，更是身心不可承受的沉重壓力。因此本回FDA的新藥核可，也讓美國醫界與醫藥股價為之大振、彷彿看到「超救星曙光」一樣。

FDA所批准的「Aducanumab」，是由美國百健與日本衛采合作研發的抗體藥物，核可後上市的名稱暫定為「Aduhelm」。其所採取的方式，是擷取人體本身的抗體，並重新調整成為可針對、並降低阿茲海默症致病的腦中β-類澱粉蛋白濃度──在理想狀況中，Aducanumab或可阻止、甚至清除β-類澱粉蛋白的堆積，進而守護患者的認知能力、阻斷病程的持續惡化。

「金融時報」認為，雖然阿茲海默症的致病原因仍有非常多未解之謎，病程經過也往往不只有β-類澱粉蛋白的單一因素，不過Aducanumab的核准進展，仍帶給醫學界相當大的期待，並希望以此為突破點，進一步解開阿茲海默的疾病之謎。但在一片樂觀之中，報導也提到了這支新藥的「有效度爭議」，以及其第三期臨床實驗的結果判定問題。

然而FDA內部與醫界對於百健的「報告重整」卻存在高度疑慮與激烈爭議。像是在2020年11月，FDA外聘的11人專家審查委員會，就以10票反對、1票不確定的結果，以壓倒性的意見建議「FDA不應接受百健的申請報告」。（路透）

百健「報告重整」闖關 專家審委無人贊成

圍繞在Aducanumab的有效性問題，主要針對的是其於2016至2019年進行的第三期臨床實驗──2019年初，當時負責審核三期的獨立研究團隊認為，Aducanumab的投藥對象並未出現顯著的認知程度改善，因此在「無法達成三期核可」的目標下，百健只好暫停試驗。

不過同年10月，百健卻突然從三期實驗中提出了「更多數據資料」，指專家們經過進一步地檢視分析，發現Aducanumab在「最高使用劑量」的環境下，確實能有效改善輕症患者的認知功能。因此振奮的百健才在重整實驗報告後，於2020年向FDA提出「加速批准上市」的特殊申請。

然而FDA內部與醫界對於百健的「報告重整」卻存在高度疑慮與激烈爭議。像是在2020年11月，FDA外聘的11人專家審查委員會，就以10票反對、1票不確定的結果，以壓倒性的意見建議「FDA不應接受百健的申請報告」。

當時的專家委員會認為：百健提交的第三期臨床報告中，存在著明顯數據與追蹤不完整的問題，兩組實驗組中也有一組無法達成申請審核的目標數據。儘管報告主張「高劑量投藥對特定輕症患者有明顯幫助」，但臨床實驗的數據卻無法令人信服地驗證因果關係，而新藥的申請過程「明顯不完整、不確實…FDA至少應該要求藥廠重新啟動第三期實驗。」

「百健的申請報告，就像是『先射箭再畫靶』，只在有限的實驗樣本中挑出對自己有利的案例來提報。」審查委員之一、華盛盾大學的榮譽教授愛默生（Scott Emerson）就這樣直白地表示。而其他與會專家也質疑FDA方面，對百健的報告照單全收，「似乎存在『護航』新藥闖關的偏見。」

不過專家委員會的「強烈反對」只代表諮詢性的外部意見，並沒有任何官方約束力。因此最終的定奪權，也回到了FDA內部，並在6月7日於一片波瀾中，發出了快速通過的特殊「上市許可」。

FDA：有條件上市 未來須定期追蹤報告

FDA表示，雖然Aducanumab的核可議題存在極大爭議，但在考量報告證據與醫界需求後，FDA仍認為應該要核准新藥的「有條件上市」──未來，百健必須定期提出追蹤佐證報告，以擴大確認「高劑量有療效」的三期結論；與此同時，新藥可同步上市使用，但若百健未能一月提出可靠報告、或者後續應用無法證明三期有效結論，FDA則有權撤銷現Aducanumab的上市藥證。

然而「金融時報」則提出了追加的補充，指FDA要求的追加研究尚需要多年時間才會有結果，但可上市賣藥的核准，卻已讓藥商股價爆漲飛天；同時在實務上，FDA也極少撤回已核准開給患者的藥證。因此儘管各方爭議不斷，本回的官方決定，仍被視為「製藥方的大獲全勝」。

FDA要求的追加研究尚需要多年時間才會有結果，但可上市賣藥的核准，卻已讓藥商股價爆漲飛天；同時在實務上，FDA也極少撤回已核准開給患者的藥證。因此儘管各方爭議不斷，本回的官方決定，仍被視為「製藥方的大獲全勝」。（美聯社）

「華爾街日報」分析認為，阿茲海默症的成因與病程複雜多元，用途單一的Aducanumab雖然有劃時代的突破意義，但離「人類戰勝失智疾病」仍有相當遙遠的距離。以美國600萬名阿茲海默患者為例，只有不到四分之一適合嘗試Aducanumab的新療法。

但同一時間，FDA的決定卻也讓百健股價飛天，周一開盤幾小時內市值就增加了165億美元。報導表示，原本百健的盈利金雞母，是治療多發性硬化正的專利藥物，但其獨占專利已在2020年被判無效，其全球收入的40%因此遭遇劇烈影響，因此本回Aducanumab的有條件上市，也將在未來兩年內為百健帶來至少23億美金的新增收入。

除了上市審查的種種爭議外，百健為新藥提出的建議療程價格── 一年療程藥價爲5萬6000美元 ──也高出此前市場預期的上限2萬4000美元一大截。儘管突破性的新藥開發本來就有其昂貴投資需要合理回本，但根據非營利組織「美國臨床與經濟評論研究所」估算，Aduhelm的上市合理價格，應只落在每年2500至8500美元之間，因此一來一往之間的各種爭議，也讓這支阿茲海默新藥的歷史性上市，於萬眾期待中也增添了啟人疑竇的問號標籤。