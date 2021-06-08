如何用？誰可用？ 阿茲海默症新藥5大Q&A

FDA 7日批准一款有助於減緩阿茲海默症認知退化的新藥Aducanumab。圖為藥廠百健2019年在麻州劍橋市實驗室研究阿茲海默症新藥Aducanumab。 (美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )7日批准「百健」藥廠(Biogen)研發的阿茲海默症 (Alzheimer's disease)新藥Aducanumab上市，未來將以Aduhelm品牌販售。這是2003年以來第一款獲得FDA核准的阿茲海默症藥品，有助於改善發病症狀。

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針對哪些人？

FDA並未規定可以使用這款新藥的患者條件。臨床實驗中，這款藥品是以阿茲海默症初期患者做為研究對象。研究對象當中並未包括病情已進入中度失智症，開始失去生活自理能力也無法自我進食的患者。信諾保險集團(Cigna Corp)指出，包括聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡)在內的保險機構，可能只願意給付病情狀況符合新藥研究對象的阿茲海默症患者。

根據百健藥廠估計，全美約有150萬民眾符合使用Aduhelm新藥的資格。患者使用Aduhelm之前，可能必須先接受認知測驗，確定失智症(dementia)的確是因為阿茲海默症引起。

藥效有多好？

Aduhelm的設計是鎖定阿茲海默症患者腦中的β類澱粉蛋白質(amyloid beta，簡稱Aβ)斑塊，減緩病情，讓患者盡量可以恢復生活自理。但藥品並不是治療阿茲海默症的解藥。

Biogen百健研發的新藥Aducanumab是第一款可減緩腦部功能退化的新藥。圖為在鳳凰城的巴納阿茲海默症研究所的研究人員檢測腦部澱粉蛋白斑塊情況。(美聯社)

如何使用藥？

Aduhelm必須每月以注射方式用藥，藥品需由阿茲海默症專科醫師開立處方。百健藥廠今年4月間曾表示，正與全美600多家醫療單位合作，為新藥推出預做準備。

有無副作用？

臨床實驗中，某些使用最高劑量的患者由於出現腦部腫脹，必須接受進一步觀察。統計顯示，對於阿茲海默症屬於遺傳易感性(genetic predisposition)的患者，腦部腫脹的副作用風險最高。頭疼也是在臨床實驗中發現的新藥副作用。

FDA指出，未來阿茲海默症患者使用Aduhelm新藥如果出現腦部腫脹，必須接受觀察，但不一定需要停止用藥。

保險有支付？

百健藥廠表示，以批發價格計算，Aduhelm新藥使用一年的平均價格約5萬6000元。

若與年齡區分，參加紅藍卡的民眾今後將成為使用Aduhelm新藥的主要族群，紅藍卡對於所有注射療法訂有共同保險(coinsurance)規定，透過住院福利計算費用。對於購買私人醫療保險的消費者來說，使用Aduhelm新藥必須繳交多少自付額，各家保險公司對於不同方案則有不同規定。另外，患者可能還要負擔診斷檢測的部分費用以及副作用出現後的觀察檢測費用。

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