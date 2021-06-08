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專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵

編譯洪毅╱綜合7日電
儘管有批評雜音，FDA批准有助減緩阿茲海默症認知退化的新藥，對全美500多萬年長患者是一大福音。圖為在養老院、患有健忘症的93歲葛洛麗亞．狄司徒。(美聯社)
儘管有批評雜音，FDA批准有助減緩阿茲海默症認知退化的新藥，對全美500多萬年長患者是一大福音。圖為在養老院、患有健忘症的93歲葛洛麗亞．狄司徒。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)7日決定，核准百健(Biogen)開發的阿茲海默症藥物「Aducanumab」上市；「華爾街日報」報導專訪杜克大學醫學院神經認知專家多雷斯瓦米(P. Murali Doraiswamy)，多雷斯瓦米表示，「飲食、睡眠」仍是防治此疾病的關鍵。

多雷瓦斯米表示，病理學上已經證明，大量食用素食、或是地中海飲食在防範阿茲海默症狀上，勝於大量食用飽和脂肪的民眾，這是因為素食與減少類澱粉蛋白(Amyloid)息息相關，而阿茲海默症正是後者在體內沉積所引起。

病理學證實，控制好血壓、膽固醇、血糖、體重，降低心血管疾病風險，能夠降低阿茲海默症風險。

睡眠也是至關重要，因為睡眠是促進大腦免疫力及活絡記憶的機會，也是清除腦中有害蛋白質的關鍵。

多雷瓦斯米還提到，建議在精神及社交上保持活躍，例如運動、或是下棋等益智活動，時常維繫社交，參與一些具挑戰性的活動等。

多雷瓦斯米還提醒，研究證實，長期聽損會導致大腦中非常靠近記憶的區塊出現萎縮的狀況，是造成阿茲海默症風險的最大可逆因素之一，因此定期聽力檢查，或是配戴助聽器是非常重要的。

對於「正常老化」與「阿茲海默症」的記憶喪失的區別，多雷瓦斯米表示，所有人都會忘記事情，有問題的是「無法記得自己忘記什麼」，或是記憶持續性的惡化，或是就算對方給予提示也無法幫助其回想等。

Aducanumab只對初期階段的患者有效，而且數據顯示並非有「顯著療效」；多雷瓦斯米直言，目前沒有任何藥物能夠治療中期之後的腦損傷，至多只能延緩症狀，這是預防疾病發生至為重要的原因。

➤➤➤阿茲海默有新藥 FDA近20年來首批准…1年花費約5萬

➤➤➤如何用？誰可用？ 阿茲海默症新藥5大Q&A

多雷瓦斯米說，阿茲海默症會徹底剝奪你的一切，自身的「獨立存在」將再也不復見，連「身分」本身都是枉然，這種可怕而造成的民眾恐懼，或是覺得「橫豎都沒救了」，是許多民眾不敢、或不願接受檢查的原因之一；多雷瓦斯米還說，很多民眾對阿茲海默症的恐懼其實比癌症還要大。

不過多雷瓦斯米說，早期階段的患者仍可進行許多操縱行為，這些都還可以評估，症狀也能透過藥物減緩；此外，也不是所有與記憶有關的症狀都是阿茲海默症，例如曾有患者懷疑自己罹患阿茲海默症，結果經診斷為嚴重維生素缺乏症，其已得到治癒。

多雷瓦斯米也對未來的藥物或疫苗發展表示樂觀。

阿茲海默症 華爾街 血壓

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