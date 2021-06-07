曼欽表態不挺 民主黨投票改革法過關無望

重量級的民主黨西維州聯邦參議員曼欽，中間偏右的立場可能讓拜登統在參院的重大法案，難以推動。(美聯社)

民主黨 資深的西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽表示，民主黨擬提所謂一世代僅見的美國規模最大選舉改革法案，他不打算支持，讓民主黨及拜登這條形容為保護投票 權的重大法案過關無望。

「以一黨立場完成的投票及選舉改革法，只確保兩黨分裂繼續加深。」曼欽在故鄉報紙「查爾斯頓晚郵報」(Charleston Gazette-Mail)撰文說：「未能團結兩黨而改革投票法，其風險在進一步分裂、摧毀吾人身為民選官員而宣誓保護、捍衛的這個共和國」。目前參院 民主黨僅占微薄多數，立場中間保守的參議員曼欽一票，對參院民主黨能否通過拜登總統的各項重大法案，至關重要。民主黨多方爭取曼欽的全力配合。

民主黨提出的法案，內容有限制一黨依黨派利益而重畫國會選區、鏟除對投票所設限制、要求不見光的選戰財務體制變得透明；法案其他數十條文裡，還要求各州撥15天進行早期投票、不得找藉口阻撓缺席投票。

民主黨推動這條法案，是為反制一波橫掃全國、州級提出的限縮投票權立法；那些立法行動，主要是在共和黨執政的州，目前受前總統川普鼓動，他宣稱2020年自己會敗選，是大選舞弊所致；聯邦參院多數黨領袖舒默矢言，要在本月21日起那一星期讓本法案交付院會投票，測試參議員們的立場。但民主黨失去曼欽的支持，根本沒機會推動法案；共和黨已團結反對本案。

曼欽6日現身兩個周日新聞節目，強調自己有很多理由反對本法案，其中之一是認為法案包羅太廣；曼欽表示，自己認為這條法案不對，無法團結國家，反而讓國家進一步分裂。曼欽說，自己相信共和黨會瞧出有必要達成兩黨協議。

曼欽說，共和黨若是以為藉著破壞、壓制人民的投票權，就能獲勝，他敢保證共和黨必敗。

曼欽反對民主黨所提的擴大投票權法，讓民主黨遭遇最新挑戰，無法兌現向選民的承諾。曼欽另表示，他不會投票支持「削弱或廢除『費力把事拖』議事規則」，但民主黨認為要推動進步，廢除該規則是唯一務實之道。

費力把事拖規則要求參院通過大多數法案時，需有60票同意；目前兩黨在參院各有50席，意味很多民主黨最主要的施政理想，由投票權到管制槍枝，送到參院必死無疑。