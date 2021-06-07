我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

曼欽表態不挺 民主黨投票改革法過關無望

編譯潘勛╱綜合6日電
重量級的民主黨西維州聯邦參議員曼欽，中間偏右的立場可能讓拜登統在參院的重大法案，難以推動。(美聯社)
重量級的民主黨西維州聯邦參議員曼欽，中間偏右的立場可能讓拜登統在參院的重大法案，難以推動。(美聯社)

民主黨資深的西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽表示，民主黨擬提所謂一世代僅見的美國規模最大選舉改革法案，他不打算支持，讓民主黨及拜登這條形容為保護投票權的重大法案過關無望。

「以一黨立場完成的投票及選舉改革法，只確保兩黨分裂繼續加深。」曼欽在故鄉報紙「查爾斯頓晚郵報」(Charleston Gazette-Mail)撰文說：「未能團結兩黨而改革投票法，其風險在進一步分裂、摧毀吾人身為民選官員而宣誓保護、捍衛的這個共和國」。目前參院民主黨僅占微薄多數，立場中間保守的參議員曼欽一票，對參院民主黨能否通過拜登總統的各項重大法案，至關重要。民主黨多方爭取曼欽的全力配合。

民主黨提出的法案，內容有限制一黨依黨派利益而重畫國會選區、鏟除對投票所設限制、要求不見光的選戰財務體制變得透明；法案其他數十條文裡，還要求各州撥15天進行早期投票、不得找藉口阻撓缺席投票。

民主黨推動這條法案，是為反制一波橫掃全國、州級提出的限縮投票權立法；那些立法行動，主要是在共和黨執政的州，目前受前總統川普鼓動，他宣稱2020年自己會敗選，是大選舞弊所致；聯邦參院多數黨領袖舒默矢言，要在本月21日起那一星期讓本法案交付院會投票，測試參議員們的立場。但民主黨失去曼欽的支持，根本沒機會推動法案；共和黨已團結反對本案。

曼欽6日現身兩個周日新聞節目，強調自己有很多理由反對本法案，其中之一是認為法案包羅太廣；曼欽表示，自己認為這條法案不對，無法團結國家，反而讓國家進一步分裂。曼欽說，自己相信共和黨會瞧出有必要達成兩黨協議。

曼欽說，共和黨若是以為藉著破壞、壓制人民的投票權，就能獲勝，他敢保證共和黨必敗。

曼欽反對民主黨所提的擴大投票權法，讓民主黨遭遇最新挑戰，無法兌現向選民的承諾。曼欽另表示，他不會投票支持「削弱或廢除『費力把事拖』議事規則」，但民主黨認為要推動進步，廢除該規則是唯一務實之道。

費力把事拖規則要求參院通過大多數法案時，需有60票同意；目前兩黨在參院各有50席，意味很多民主黨最主要的施政理想，由投票權到管制槍枝，送到參院必死無疑。

共和黨主政的州正在推動立法限制嚴格投票權，民主黨也嚐試自國會立法擴大投票權利。圖...
共和黨主政的州正在推動立法限制嚴格投票權，民主黨也嚐試自國會立法擴大投票權利。圖為上月德州奧斯汀選民擔牌抗議德州立法限制投票權。(路透)

民主黨 投票 參院

上一則

川普還在攪局 CNN：推動危險的大選舞弊論

下一則

美3成民眾等疫苗完全批准才打？專家：要一段時間

延伸閱讀

拜登基建案兩黨分歧仍大 掀放棄協議聲浪

拜登基建案兩黨分歧仍大 掀放棄協議聲浪
反擊俄國網路攻擊？美商務部長：不排除軍事選項

反擊俄國網路攻擊？美商務部長：不排除軍事選項
再拋升息論 葉倫：較高利率對美國、聯準會是加分

再拋升息論 葉倫：較高利率對美國、聯準會是加分
賀錦麗首出訪赴中美洲 為解移民問題

賀錦麗首出訪赴中美洲 為解移民問題

熱門新聞

拜登政府擬外援8000萬劑新冠疫苗，3日公布首波共釋出2500萬劑目前美國使用的三種疫苗，多數將透過「疫苗全球取得機制」(COVAX)分享，或直接與盟國接洽。圖為阿根廷接受由COVAX分享的疫苗。(Getty Images)

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

2021-06-03 21:57
中國在2018年成功完成五隻「複製猴」，美中團隊聯手培養出「人猴胚胎」雖已銷毀，仍引發爭議。(Getty Images)

美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

2021-06-03 02:15

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

2021-05-30 12:31
美國聯邦驅逐客禁令將在本月到期，圖為倡權人士去年進行抗議。（美聯社）

驅逐租客禁令 6月將到期 數百萬人恐被掃出門

2021-05-31 21:37
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇有關新冠病毒源頭之說，他表示電郵內容被曲解。(歐新社)

中國製造新冠病毒？佛奇：電郵被「斷章取義」曲解

2021-06-04 00:12
CDC第二號人物Anne Schuchat博士擔心美國仍無法應付下一次的大流行疾病。(Getty Images)

「防疫不佳」 CDC二號人物憂病毒大流行再現

2021-06-05 22:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光