我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

基建計畫分歧仍大 掀放棄兩黨協議聲浪

編譯潘勛╱綜合6日電
參院共和黨版的基礎建設法案內容與經費，仍與白宮版本相差甚大。已傳出白宮放棄兩黨協商。圖為共和黨參議員圖米(中)上月記者會上推出共和黨版的9280億元基建法案。(Getty Images)
參院共和黨版的基礎建設法案內容與經費，仍與白宮版本相差甚大。已傳出白宮放棄兩黨協商。圖為共和黨參議員圖米(中)上月記者會上推出共和黨版的9280億元基建法案。(Getty Images)

白宮官員6日暗示，拜登總統就基礎設施建設案與共和黨磋商數周之後，挫折感日漸升高，高層已有不爭取共和黨支持、逕自推動提案的想法；能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm) 表示，基建案9日將交付眾院委員會審議，運輸部長布塔朱吉指出，與共和黨磋商許久，兩造仍有重大歧見，未能達成共識。

有線電視新聞網(CNN)6日報導，格蘭霍姆表示，基建案必須趕快辦好，「共和黨就許多重大法案要件遲遲沒有進展，令人迷惘」。

有些民主黨國會議員呼籲，基建案沒有共和黨支持，就由民主黨推動，對此商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表示，拜登總統「表示不同意」；「民眾要求兩黨達成協議；如果一直辦不到，政府才會考慮其他選項」。

格蘭霍姆指出，拜登總統、參議員曼欽依然希望兩黨達成協議，但眾院「運輸及基礎設施委員會」主席德法齊奧(Peter DeFazio)將在9日把拜登的基建案交付委員會審議，過關後再擲付全院會票決。

行政當局對兩黨協商的調性轉變，反映官員們對達成雙方都滿意的協議已不存指望；一些進步派國會議員已放話說，白宮把基建案2兆3000億元的最初方案調降，讓他們甚為不悅。

白宮與共和黨國會議員談了幾個星期，雖縮減兩造對基建案總體開支的差額，但對聯邦開支的新底線，甚至就基礎設施的定義，由根本就意見不合。

拜登與共和黨談判代表、參議員卡皮托4日二度會面，卡皮托表示願讓共和黨最新報價的9280億元，再加個500億，但遭拜登婉拒；白宮發表聲明指出，總統雖感謝卡皮托的努力及善意，但共和黨目前的報價，無法符合總統提振經濟、解決氣候變化、創造新就業機會的目標。拜登排定7日第三度與卡皮托會談。

布塔朱吉上哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目表示，兩黨協商應該馬上做，但說實話，政府與共和黨朋友們仍有重大歧見。

布塔朱吉表示，拜登的基建案談的不是如何熬過本季，也不是短期經濟振興案，而是確保美國贏得未來競爭，坦白講，目前對手如中國，還有美國盟邦的基建投資都遠多得多，所以拜登政府才呼籲往前邁進的步伐要這麼大。

共和黨 拜登 白宮

上一則

退稅來了 失業勞工近期入帳 1300萬民眾將陸續收到

下一則

1張圖看疫情：全美逾41.9%民眾 已完成疫苗接種

延伸閱讀

拜登基建案兩黨分歧仍大 掀放棄協議聲浪

拜登基建案兩黨分歧仍大 掀放棄協議聲浪
反擊俄國網路攻擊？美商務部長：不排除軍事選項

反擊俄國網路攻擊？美商務部長：不排除軍事選項
再拋升息論 葉倫：較高利率對美國、聯準會是加分

再拋升息論 葉倫：較高利率對美國、聯準會是加分
賀錦麗首出訪赴中美洲 為解移民問題

賀錦麗首出訪赴中美洲 為解移民問題

熱門新聞

拜登政府擬外援8000萬劑新冠疫苗，3日公布首波共釋出2500萬劑目前美國使用的三種疫苗，多數將透過「疫苗全球取得機制」(COVAX)分享，或直接與盟國接洽。圖為阿根廷接受由COVAX分享的疫苗。(Getty Images)

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

2021-06-03 21:57
中國在2018年成功完成五隻「複製猴」，美中團隊聯手培養出「人猴胚胎」雖已銷毀，仍引發爭議。(Getty Images)

美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

2021-06-03 02:15

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

2021-05-30 12:31
美國聯邦驅逐客禁令將在本月到期，圖為倡權人士去年進行抗議。（美聯社）

驅逐租客禁令 6月將到期 數百萬人恐被掃出門

2021-05-31 21:37
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇有關新冠病毒源頭之說，他表示電郵內容被曲解。(歐新社)

中國製造新冠病毒？佛奇：電郵被「斷章取義」曲解

2021-06-04 00:12
CDC第二號人物Anne Schuchat博士擔心美國仍無法應付下一次的大流行疾病。(Getty Images)

「防疫不佳」 CDC二號人物憂病毒大流行再現

2021-06-05 22:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光