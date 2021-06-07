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川普還在攪局 CNN：推動危險的大選舞弊論

記者顏伶如╱綜合報導
共和黨主政的州正在推動立法限制嚴格投票權，民主黨也嚐試自國會立法擴大投票權利。圖為上月德州奧斯汀選民擔牌抗議德州立法限制投票權。(路透)
共和黨主政的州正在推動立法限制嚴格投票權，民主黨也嚐試自國會立法擴大投票權利。圖為上月德州奧斯汀選民擔牌抗議德州立法限制投票權。(路透)

前總統川普5日晚間在北卡羅來納州共和黨黨代表大會發表演說，有線電視新聞網(CNN)分析，這場演說凸顯川普對於破壞美國選舉制度的威脅，川普也企圖以造王者(kingmaker)之姿，在全國政治舞台叱吒風雲。

川普這場演說與2020年大選期間造勢活動上的講話內容類似。川普抨擊拜登總統的外交政策，聲稱拜登正在摧毀美國經濟；川普還說，美國迅速研發成功新冠疫苗，自己應該獲得更多掌聲才是。他表示，激進左派及取消文化(cancel culture)正讓美國自由一點一滴崩壞中。

報導指出，川普持續對2020年總統大選散布不實訊息，則是讓人最為憂心的一點，尤其是過去幾個月來，事實證明川普的謊言如今已被絕大多數共和黨員當成教義一般，完全服從。

陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)支持者以及挺川民眾成立的網路論壇，近來曾討論到效法緬甸在美國發動流血政變，好讓川普復辟。最近出爐多項民調則顯示，雖然完全沒有任何證據，但大多數共和黨員深信，川普的2020年大選勝選被偷走了。

川普在5日晚間的演講中，繼續煽動選舉陰謀論，指稱「2020年大選將成為世紀犯罪」。川普大讚強行要求馬里考帕郡(Maricopa County)選票稽查的亞利桑納州共和黨籍州參議員，也稱揚將會陸續跟進要求選票稽查的賓州、喬治亞州議員。

對於德州、佛羅里達州、喬州分別通過立法限縮投票權，川普在演說裡同樣給予高度肯定。根據媒體報導，減少通訊投票、裁撤集票箱(ballot drop boxes)、減少投票所開放時間等措施，將讓非洲裔、拉丁裔選民受到最大衝擊。

川普以共和黨造王者姿態，5日晚間為共和黨籍北卡羅來納州聯邦眾議員巴德(Ted Budd)角逐聯邦參議員背書，還說「希望不要有太多人參選」。川普在演說中透露，有了他的支持之後，巴德在共和黨初選可望一帆風順。川普也說，一直等到二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)決定不會在北卡參選之後，才決定力挺巴德。

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