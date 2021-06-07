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不權鬥 不爆料 拜登幕僚長柯連恩獲讚低調務實

編譯林育正╱綜合6日電
蹆隨拜登多年的白宮幕僚長柯萊恩，被認為低調務實，努力推動拜登的政策。(美聯社)
蹆隨拜登多年的白宮幕僚長柯萊恩，被認為低調務實，努力推動拜登的政策。(美聯社)

拜登政府的白宮沒有內鬥，也無機密洩漏，施政執行效率高，掌舵的白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)上任至今低調務實的路線備受好評。至少就目前為止，他堪稱是近代表現最佳的白宮幕僚長。

沒有敏感資訊外洩或內鬥，柯連恩在工作上有如「鴨子划水」；表現上船過水無痕，私底下卻是非常苦幹實幹。拜登資深顧問、過去也曾在歐巴馬政府任職的雅妮塔‧鄧恩(Anita Dunn)就說：「這不是個互相仇視的團隊。」

柯連恩泰然自若的管理方式，讓共和黨與民主黨皆印象深刻。前總統雷根的最後一任幕僚長杜波斯坦(Kenneth Duberstein)也說：「目前為止他沒犯下什麼錯誤。」

拜登坐上總統大位，柯連恩自然為最適任的人選。他曾任前大法官懷特(Byron White)的書記官，參院司法委員會顧問，以及高爾(Al Gore)與拜登兩位副總統的幕僚長。許多幕僚長在總統就職後，才開始學習與總統共事，但柯連恩與拜登早已相識35年。

與總統關係親近的幕僚長，有時較無法將讓人難以接受的事實說出口，但柯連恩總是能坦誠以對吐露壞消息。他近期就表示：「我非常熟悉拜登，了解他的需求和做事方式，熟知他喜愛的運作方式。」

先前的川普政府可能拉低了外界對幕僚長的標準，梅杜斯(Mark Meadows)在處理新冠肺炎疫情上表現不佳，刻意忽略疫情的結果，便是造成數萬人死亡。不過幕僚長工作難度極高，就連堪稱「黃金標準」的前總統雷根首位幕僚長貝克(James A. Baker III)都黯然退位。

雖然目前拜登政府表現不差，但仍在移民議題和兩黨對立上頗為吃虧；而過去白宮幕僚長平均任期僅有18個月，外界都在觀察這次柯連恩能為拜登效力多長一段時間。

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