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拜登政府委6機構 挑選可入美無證客 審核「外包」惹議

編譯盧炯燊／綜合6日電
拜登總統就任時聲稱會接收跨境尋求庇護的無證移民，但委託六個人道主義機構來協助挑選哪些無證移民可進入美國，被維權組織抨擊。圖為中美洲無證移民偷越美墨邊境，進入德州羅馬市。(Getty Images)
拜登總統就任時聲稱會接收跨境尋求庇護的無證移民，但委託六個人道主義機構來協助挑選哪些無證移民可進入美國，被維權組織抨擊。圖為中美洲無證移民偷越美墨邊境，進入德州羅馬市。(Getty Images)

拜登總統就任時聲稱會接收跨境尋求庇護的無證移民，但不動聲色地委託六個人道主義機構來協助挑選哪些無證移民可進入美國，有維權組織抨擊這個做法沒有透明度，不知如何挑選，甚至會將真正有需要的人拒諸門外。

這六個機構中，除了全球性的「國際救援委員會」(International Rescue Committee)之外，其他的機構名字從未公開，不過據兩名知情人士透露，其中一個是總部位於倫敦的「救助兒童」(Save the Children)、兩個是美國的「HIAS」及「需要保護的孩子」(Kids in Need of Defense)，兩個是墨西哥的「庇護通道」(Asylum Access)及「移民婦女研究所」（Institute for Women in Migration)。

拜登政府目前仍然實行前朝川普政府的政策，以新冠疫情公共衛生理由將大量跨境無證移民驅逐出境。

由上述六個機構組成的團體，負責審核越境無證移民並向政府提出建議，自5月3日以來，已有近800人獲准進入美國。據相關人士透露，美國的目標是每天接收250人，實行至7月31日止。該團體希望政府在此之後取消公共衛生的規定，停止遣返，但政府未作出承諾。

對於由這六個機構組成的團體負責審核及建議，有批評者認為它權力過大，欠缺透明度，未說明選擇的標準，因此無法保證最脆弱或最值得的無證移民會獲得庇護。

美國公民自由聯盟(ACLU) 批評，政府不能把庇護制度外包出去。無黨派「移民政策研究所」的分析師博爾特 (Jessica Bolter) 認為，政府的目的是在處理人道問題時，又不鼓勵更多人來，她懷疑這種平衡措施會否成功。

國土安全部就此發出聲明，表示正在與墨西哥等國際及非政府組織密切協調，以確定誰是最容易受傷害的人群，並對誰可進入美國有最終決定權。至於為何沒有公布這些機構名字，強調是避免辦事處遭無法尋求庇護的無證移民攻擊。

位於墨西哥的聯合國難民專員公署辦事處發言人表示，美國是向難民公署查詢墨西哥哪個人道救援組織最有豐富經驗後，開始組成這個團體。

移民 美國公民 庇護

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