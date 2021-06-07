美金援沒用、中美洲政治因素…賀錦麗怎遏止偷渡？

美國援助中美洲沒能阻止無證移民湧美。圖為賀錦麗副總統到訪瓜地馬拉城時，有民眾在機場打出「停止資助那些犯罪團體，讓他們迫使更多人偷渡」的標語示威。 (Getty Images)

紐約時報分析，美國 數十年來金援中美洲國家，卻仍無法阻止無證移民 湧入美國，副總統賀錦麗究竟有何辦法，外界高度關注。

拜登擔任副總統時曾領導遏止無證移民的計畫，撥發數億元給中美洲國家，盼改善當地經濟；如今拜登升任總統，他雙管齊下，派副手賀錦麗執行這項價值40億元的棘手計畫。

「當我還是副總統時，我聚焦提供促成移民根源的國家。」拜登最近在國會演講中說：「這幫助那些人留在母國而非被迫離開，我們的計畫成功。」

但統計數據恰好相反，美國數年來金援中美洲，但該區移民卻自2019年起增加。

瓜地馬拉過去十年來收受逾16億元美援，貧窮率仍高，營養失調成為全國危機，貪腐問題嚴重，也是最多無證移民兒童赴美的國家。

曾有美國包商帶著號稱能改變咖啡 農生活的工具赴瓜國山區小鎮，盼刺激地方經濟並說服當地人別北上赴美；包商邀請咖啡農下載程式瀏覽咖啡價格，「作為跨足現代化農業的一環」。

咖啡農阿吉拉爾(Pedro Aguilar)及其他咖啡農滿臉困惑，望著這些美國政府提供的工具，詢問誰有手機能打電話，「告訴他們，我們真正的需求為何」。

經過數周訓練，阿吉拉爾感嘆美援計畫旨在刺激經濟並避免移民，「他們沒幫上忙，金援在哪？」

賀錦麗此次肩負恢復擴大援助計畫的任務，盼再次遏止中美移民湧美，卻難免可能遭遇挫敗；她缺乏外交政策經驗和對中美洲的歷史淵源，且已挨批未赴邊境視察。

中美洲國家的政治因素也是美援未能發揮效果的關鍵，宏都拉斯總統與毒梟關係匪淺且侵占美援，薩爾瓦多被譴責糟蹋民主，瓜國政府貪腐嚴重。

白宮官員透露，儘管挑戰艱鉅，賀錦麗及顧問仍盼藉此機會證明她能勝任考驗，與世界領袖在國際舞台磋商對抗美洲最棘手的議題。