我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瘋狂駕駛逆向衝撞 肯州5母子高速路慘死

教宗對原民寄宿學校大量兒童之死表哀傷 但未致歉

無證客別來美 賀錦麗出訪中美洲 盼解決移民推力

編譯洪毅／綜合6日電
為解決美墨邊境大量無證客企圖湧入的問題，副總統賀錦麗6日啟程訪問瓜地馬拉和墨西哥。這是賀錦麗就任副總統以來首次外訪。(路透)
為解決美墨邊境大量無證客企圖湧入的問題，副總統賀錦麗6日啟程訪問瓜地馬拉和墨西哥。這是賀錦麗就任副總統以來首次外訪。(路透)

為解決美墨邊境大量無證客企圖湧入的問題，副總統賀錦麗6日啟程前往瓜地馬拉，並將於8日造訪墨西哥。這是賀錦麗就任副總統以來首次外訪，重點將在與當地私部門的溝通，而非政府官員，企圖從根本上解決造成無證客移民的推力。

來源：ABC News

賀錦麗的幕僚團隊表示，賀錦麗此次出訪的重點在當地經濟發展、氣候災害、糧食安全、婦女問題等方面；團隊成員還說，賀錦麗此行將會見當地社區人士，勞工及企業主等，這些都表明賀錦麗專注的是造成無政客的根本原因，例如貪腐等。

將與賀錦麗會面的民間組織「拉美工作小組」(LAWG)聯席主任郝佳德(Lisa Haugaard)就表示，她希望賀錦麗此次訪問能對外傳達「她跟美國與當地民眾跟社區組織站在一起」的訊息，而不是與那些腐敗濫權的官員。

將與賀錦麗會面的智庫「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)瑟利(Andrew Selee)則說，此次出訪不會有什麼充實而完整的計畫，而是「希望能瞭解進行方向為何」；瑟利表示，其中一個衡量賀錦麗出訪是否成功的關鍵，在於她是否能向當地傳達「美國是關心合法移民途徑」的訊息。

拜登政府已承諾增加對北方三角(薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯)援助3億1000萬元，爭取到微軟赴當地投資，還有分享疫苗等；不過，賀錦麗的幕僚曾公開表示，政府知道光靠援助是不能解決問題的。

副總統賀錦麗訪問瓜地馬拉和墨西哥，重點將在與當地私部門的溝通，試圖從根本上解決造...
副總統賀錦麗訪問瓜地馬拉和墨西哥，重點將在與當地私部門的溝通，試圖從根本上解決造成無證客移民的推力。圖為瓜地馬拉民眾試圖渡河偷渡。(美聯社)

有匿名墨西哥官員向美聯社表示，賀錦麗出訪墨西哥的時機恐怕是很不理想，因為墨西哥將舉行眾議院、州長及地方議會大選，不但是該國史上最大規模的選舉之一，更是總統羅培茲歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)的民意試金石。

出訪插曲 空軍二號「技術問題」返航

因此該官員表示，對於賀錦麗的到訪，墨西哥政府可能將保持相對低調。

賀錦麗的出訪還有一段小插曲：她坐的「空軍二號」專機從安德魯聯合基地起飛30分鐘後，因「技術問題」返航，換搭另一架飛機；賀錦麗說，她一切都好，大家還「稍作祈禱」。賀錦麗發言人後來表示，該專機「沒有重大安全問題」。

賀錦麗 墨西哥 移民

上一則

拜登上任前三月 法德民眾認未挽回美影響力 中國聲譽則小升

下一則

教宗對原民寄宿學校大量兒童之死表哀傷 但未致歉

延伸閱讀

賀錦麗出訪 座機有狀況返回基地改搭其他飛機

賀錦麗出訪 座機有狀況返回基地改搭其他飛機
賀錦麗首出訪赴中美洲 為解移民問題

賀錦麗首出訪赴中美洲 為解移民問題
紀念國殤日 拜登緬懷捐軀官兵 警告中俄尊重人權

紀念國殤日 拜登緬懷捐軀官兵 警告中俄尊重人權
賀錦麗招12企業投資中美洲 盼解決移民問題

賀錦麗招12企業投資中美洲 盼解決移民問題

熱門新聞

拜登政府擬外援8000萬劑新冠疫苗，3日公布首波共釋出2500萬劑目前美國使用的三種疫苗，多數將透過「疫苗全球取得機制」(COVAX)分享，或直接與盟國接洽。圖為阿根廷接受由COVAX分享的疫苗。(Getty Images)

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

2021-06-03 21:57
中國在2018年成功完成五隻「複製猴」，美中團隊聯手培養出「人猴胚胎」雖已銷毀，仍引發爭議。(Getty Images)

美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

2021-06-03 02:15

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

2021-05-30 12:31
美國聯邦驅逐客禁令將在本月到期，圖為倡權人士去年進行抗議。（美聯社）

驅逐租客禁令 6月將到期 數百萬人恐被掃出門

2021-05-31 21:37
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇有關新冠病毒源頭之說，他表示電郵內容被曲解。(歐新社)

中國製造新冠病毒？佛奇：電郵被「斷章取義」曲解

2021-06-04 00:12
CDC第二號人物Anne Schuchat博士擔心美國仍無法應付下一次的大流行疾病。(Getty Images)

「防疫不佳」 CDC二號人物憂病毒大流行再現

2021-06-05 22:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光