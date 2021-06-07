無證客別來美 賀錦麗出訪中美洲 盼解決移民推力

為解決美墨邊境大量無證客企圖湧入的問題，副總統賀錦麗6日啟程訪問瓜地馬拉和墨西哥。這是賀錦麗就任副總統以來首次外訪。(路透)

為解決美墨邊境大量無證客企圖湧入的問題，副總統賀錦麗 6日啟程前往瓜地馬拉，並將於8日造訪墨西哥 。這是賀錦麗就任副總統以來首次外訪，重點將在與當地私部門的溝通，而非政府官員，企圖從根本上解決造成無證客移民 的推力。

來源：ABC News

賀錦麗的幕僚團隊表示，賀錦麗此次出訪的重點在當地經濟發展、氣候災害、糧食安全、婦女問題等方面；團隊成員還說，賀錦麗此行將會見當地社區人士，勞工及企業主等，這些都表明賀錦麗專注的是造成無政客的根本原因，例如貪腐等。

將與賀錦麗會面的民間組織「拉美工作小組」(LAWG)聯席主任郝佳德(Lisa Haugaard)就表示，她希望賀錦麗此次訪問能對外傳達「她跟美國與當地民眾跟社區組織站在一起」的訊息，而不是與那些腐敗濫權的官員。

將與賀錦麗會面的智庫「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)瑟利(Andrew Selee)則說，此次出訪不會有什麼充實而完整的計畫，而是「希望能瞭解進行方向為何」；瑟利表示，其中一個衡量賀錦麗出訪是否成功的關鍵，在於她是否能向當地傳達「美國是關心合法移民途徑」的訊息。

拜登政府已承諾增加對北方三角(薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯)援助3億1000萬元，爭取到微軟赴當地投資，還有分享疫苗等；不過，賀錦麗的幕僚曾公開表示，政府知道光靠援助是不能解決問題的。

副總統賀錦麗訪問瓜地馬拉和墨西哥，重點將在與當地私部門的溝通，試圖從根本上解決造成無證客移民的推力。圖為瓜地馬拉民眾試圖渡河偷渡。(美聯社)

有匿名墨西哥官員向美聯社表示，賀錦麗出訪墨西哥的時機恐怕是很不理想，因為墨西哥將舉行眾議院、州長及地方議會大選，不但是該國史上最大規模的選舉之一，更是總統羅培茲歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)的民意試金石。

出訪插曲 空軍二號「技術問題」返航

因此該官員表示，對於賀錦麗的到訪，墨西哥政府可能將保持相對低調。

賀錦麗的出訪還有一段小插曲：她坐的「空軍二號」專機從安德魯聯合基地起飛30分鐘後，因「技術問題」返航，換搭另一架飛機；賀錦麗說，她一切都好，大家還「稍作祈禱」。賀錦麗發言人後來表示，該專機「沒有重大安全問題」。