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跨國企業稅 拜登政府擬用在基建

編譯洪毅／綜合5日電
跨國企業稅帶來的資金，拜登政府打算投入基礎設施建設；圖為交通部長布塔朱吉日前在孟菲斯考察大橋施工。(路透)
跨國企業稅帶來的資金，拜登政府打算投入基礎設施建設；圖為交通部長布塔朱吉日前在孟菲斯考察大橋施工。(路透)

在財政部長葉倫(Janet Yellen)的推動下，G7財長5日達成共識，全球最低企業稅率應定為15%，或將為各國帶來巨額財政收入；拜登政府就有意將當中相當部分收入，用於其提出的巨額基礎建設項目上。

拜登政府提出的基建案達到1.7兆元，為籌措更多資金，拜登擬廢除川普政府2017年的減稅政策，將企業稅率從21%提高到28%；但是此舉可能導致企業出走，惡化形勢。

徵收全球性企業稅率可為政府帶來巨額收入，拜登政府曾表示，就算他國不採取行動，美國也能透過各種手段，讓國庫在未來十年增加5330億元的收入；另有估計指出，上調全球性的企業稅率可為各國政府每年增加共1000億至6000億元的收入。

因此拜登的租稅改革項目可謂國內外雙管齊下，透過提高全球企業稅率的方式，削弱企業出走的意願。

葉倫就在5日的聲明中表示，全球最主要經濟體透過提倡全球最低企業稅率，致在避免企業轉移資產到海外，且能「激勵各國完善國內教育及勞動力素質提升，以及在研發及基礎建設上的投資等」。

拜登政府其實屬意更高的稅率，本來倡議的全球最低企業稅率為21%，經過妥協後才降至15%。

例如愛爾蘭就對此稅率很感冒，因為其企業稅率只有12.5%，愛爾蘭藉此吸引大量以美國為主的科技巨頭在此營運，然後將業務投送到歐洲各地賺取巨額利益，讓課徵「數位稅」的聲音浮現，一度讓美歐關係出現矛盾。

G7就此稅率達成共識後，預料可加速經濟合作暨發展組織(OECD)與140國正在進行中的稅務磋商。

拜登 美國 G7

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