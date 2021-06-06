防堵跨國企業避稅 G7財長協議 訂全球稅最低稅率至少15%

財政部長葉倫5日出席在英國倫敦舉行的 G7財長會議，支持創設全球最低企業稅率至少15%。(路透)

七大工業國(G7) 多年來改革國際稅法的努力終於有了結果，G7財長5日宣布達成「全球最低稅率至少為15%」的歷史性協議，無論企業總部位於何處，都必須支付此全球最低稅率；這項協議旨在阻止大型跨國公司尋求避稅天堂，並迫使它們繳交更多稅給政府。

●谷哥和臉書等將向各國納稅

財長們一致同意對利潤率逾10%的「規模最大、利潤最高的跨國企業」至少徵收 20%的稅；可能迫使亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）和谷歌（Google）等科技巨頭及其他大型全球企業，依其商品或服務銷售地點向各國納稅，不論是否在該國有實體營業點存在。

儘管該協議是向前邁出的重要一步，但仍有許多挑戰。G7須在20國財政部長會議7月在義大利召開時推銷此議，期盼20國領袖在10月峰會時簽署最終協議。

●葉倫稱美國優先 時代結束

官員聲稱此協議可重塑全球商業，穩固飽受新冠肺炎疫情催殘的公共財政。這項歷經數年談判達成的協議一旦頒布實施，將翻轉當前國際稅率爭相逐底的局面，也將平息美歐之間有關如何向大型科技公司徵稅的爭議。

英國財政大臣蘇納克 (Rishi Sunak) 宣布協議時，稱讚它將使「全球稅收體系適合全球數位時代」，並確保「正確的公司在正確的地方繳納正確的稅款」。

財政部長葉倫 (Janet L. Yellen) 稱該協議「意義重大」且「史無前例」，並指這項會議的成功象徵「美國優先」時代已經結束，「我相信你所看到的是多邊主義的復興」。

葉倫聲明指出，「全球最低稅率將結束企業稅逐底競爭，有助全球經濟蓬勃發展，提供企業公平競爭環境，鼓勵各國在正面基礎上競爭。」

目前稅率為12.5%的愛爾蘭已公開反對全球最低稅制，認為這將破壞其經濟模式。中國等部分大國都默默關注此事，但可能不太想參與。財政部官員認為，若有夠多發達經濟體加入，其他國家將被迫跟進，他們也打算對愛爾蘭施加政治壓力，要求他加入協議。

●協議有助拜登 推基建方案

拜登政府特別渴望達成協議，因為全球最低稅率與他打算將美國企業稅率自21%提高到28%、以協助支付他提出的基礎建設計畫案，息息相關。但企業說客和共和黨 議員則警告說，此舉將使美國企業競爭力低於國際同行，導致更多離岸外包。

歐盟稅務觀察站6月報告估計，15%最低稅率將每年額外產生580億美元。拜登政府則預計，新的全球最低稅收制度可能在十年內為美國帶來5000億美元稅收。

該計畫可能面臨大公司阻力，但全球最大幾家公司5日回應相當節制；谷歌發言人卡斯塔涅達 (José Castañeda) 表示，「我們強烈支持為更新國際稅收規則所做的努力，我們希望各國繼續共同努力，確保儘快敲定一項平衡而持久的協議。」

臉書全球事務及公關事務部副總監克雷格(Nick Clegg)推文表示，「我們希望國際稅收改革進程成功，也認識到這可能表示臉書會在不同地方支付更多的稅。」

●共和黨批稅收權讓給外國

完成協議最大障礙可能來自美國。拜登政府必須贏得分歧很小的國會批准，才能修改稅法。美國企業將首當其衝地受到新稅制影響，共和黨人認為白宮正將稅收權力拱手讓給外國。

眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)共和黨最高代表布雷迪(Kevin Brady，德州)表示，他認為15%全球最低稅不會抑制離岸外包，「如果美國公司稅率是28%，而全球稅率只是其中的一半，保證會看到第二波美國投資研究製造業衝向海外，這不是我們想要的。」