就業市場喜憂參半 拜登讚歷史性進展

全美5月增加了55.9萬份工作，不如預期，許多企業仍找不到足夠員工；圖為紐約市日前舉行餐飲業招聘會。(歐新社)

勞工部4日公布5月非農業就業 報告，新增55萬9000個工作機會，失業率降至5.8%，顯示勞動市場仍無法跟上整體經濟復甦的腳步；但拜登 總統和民主黨人仍喜出望外，拜登稱這是美國 經濟從百年最糟危機中復甦的「歷史性進展」。

勞工部公布5月就業數據，美國非農業就業人口增加55萬9000人，雖優於4月修正的27萬8000人，但遠低於3月的78萬5000人，且低於華爾街預期；失業率則從4月6.1%降至5月的5.8%，優於預期。

「這是歷史性進展。」拜登在德拉瓦州瑞賀波茲海灘(Rehoboth Beach)指出：「這項進展帶領美國經濟走出百年來最嚴重危機。」

拜登將這項進展歸功於政府政策，「我們走在正確的道路上，我們的計畫奏效，我們不會在此刻放手，會繼續堅持，我對此極度樂觀。」

「沒有成功是意外，這不是僥倖。」拜登也盛讚「美國人攜手配合控制疫情，戴上口罩和接種疫苗。」

疫情好轉，經濟復甦，全美各州政府都在鼓勵民眾重新工作，圖為求職者在新罕布夏州曼切斯特市就業中心找工作。(美聯社)

不過新就業報告反映出企業仍難以填補工作空缺，勞動市場的求職者不夠多，因為潛在勞工仍在觀望；今年初以來勞動市場復甦緩慢，經濟學者認為恐要拖到明年才能見到勞動市場完全恢復。

5月就業報告顯示新冠疫情封城後經濟復甦的難度，政府前所未見大手筆支出刺激經濟，儘管新增工作增加、失業率下降，但新增的就業人口仍低於許多經濟學者預期。

就業市場喜憂參半的消息鼓舞投資人，他們認為就業數據不夠強勁，不足以改變聯準會(Fed)的寬鬆政策；美股隨之上漲。

就業市場數據有別於美國其他回溫的經濟；例如消費者支出自今年初以來已接近或超越疫情前程度，隨著美國人陸續恢復日常活動，商品支出也開始流向服務開支。

就業報告已連續第二個月低於分析師預期，顯示勞動市場些微縮水，讓共和黨批評人士找到攻擊的理由；共和黨人批評，增加失業補助會阻礙勞工重新就業，拖慢本可迅速復甦的經濟。

眾院歲出入委員會主席布雷迪(Kevin Brady)表示：「長期失業率高於疫情初期數字，勞動參與有如1970年代經濟停滯(stagnant)的情況。」

拜登4日表示，這些補助有助美國人度過危機，但也強調補助會在90天內到期；白宮經濟學者表示，目前尚無數據證明這些補助阻礙民眾返回就業市場，而是學校停課和托兒議題使家長無法復工，國會民主黨人將繼續推動失業金與拜登的經濟計畫。