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台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

青少年1/3染疫住院者送進加護 CDC籲快打疫苗

記者胡玉立／綜合報導
青少年新冠肺炎住院患者中有三分之一住進ICU，CDC敦促家長盡快讓適齡子女接種疫苗。(Getty Images)
青少年新冠肺炎住院患者中有三分之一住進ICU，CDC敦促家長盡快讓適齡子女接種疫苗。(Getty Images)

全美3、4月青少年染疫住院率明顯上升，美國疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基 (Rochelle Walensky) 4日發表聲明，對青少年染疫住院人數深感擔憂；她呼籲青少年儘快接種疫苗，並敦促父母親友與青少年，一起討論「預防策略的重要性和鼓勵青少年接種疫苗」。

瓦倫斯基聲明指出，「我對青少年染疫住院人數深感擔憂，看到需要住在加護病房或使用呼吸器接受治療的青少年人數這麼多，非常難過。這種痛苦大都是可以避免的。」

研究顯示，青少年感染COVID-19住院率今年1月和2月有所下降，但3、4月又向上激增；其中近三分之一需住進加護病房，5%需要使用呼吸器。

此研究調查了1月1日至3月31日期間住院的204名12至17歲青少年，這段期間沒有青少年染疫死亡。

研究認為，3月和4月青少年住院人數增加，可能與多種因素有關，包括變種病毒可能更危險和更易傳播、更多年輕人返校上課，以及社交安全距離、戴口罩等預防行為出現變化等等；報告指出，要不是之前採取這些預防措施，染疫住院率可能會更高。

瓦倫斯基擔心青少年可能染疫成重症，他強調青少年接種疫苗的重要性，也表示青少年在完全接種疫苗前，應該繼續戴口罩和採取其他預防措施。

「接種疫苗是擺脫疫情之道。」瓦倫斯基說，「我在CDC數據中看到希望，我們正向全國疫情結束之日靠近。但每個人都必須善盡一己之力，接種疫苗，才能衝過終點線。」

報告指稱，大多數染疫住院者是老年人，但事實證明，因重症需要住院治療的情況，在所有年齡組都會發生，可能是因為65歲以上者疫苗接種率較高，他們的住院率較穩定；聯邦政府直到5月才建議12至15歲兒童接種新冠疫苗。

研究人員表示，在去年10月1日至今年4月24日期間，青少年累計COVID-19住院率，比最近三個流感季節的季節性流感住院率，高出2.5至3倍。

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