武漢研究員先染疫？佛奇籲中國「公開病歷」昭公信

國家過敏和傳染病研究所院長佛奇，呼籲中國公開武漢病毒實驗室研究員在新冠疫情爆發前的病歷。(美聯社)

數家媒體批露，早在新冠肺炎疫情爆發前，中國 就已傳出病例，且正是來自武漢 實驗室；拜登總統醫療顧問佛奇 ( Anthony Fauci)4日表示，中國應該公布有關人士的病歷資料，以昭公信；另一方面，佛奇對病毒來源的說法遭到共和黨人的攻訐，拜登總統力挺說，他對佛奇「非常有信心」。

佛奇在4日刊出的英國「金融時報」專訪中表示，中國應該主動公開九名曾患疑似新冠肺炎人士的病歷資料，讓外界知道「他們究竟有無染疫，如果有，感染到的是什麼？」

華爾街日報引述一份未公開的美國情資，指中國生物安全等級最高的「中國科學院武漢國家生物安全實驗室」在疫情爆發前夕、2019年11月就有三名研究人員疑似染疫。

另外，華盛頓郵報也曾報導，2012年時，中國就曾有六名礦工在蝙蝠洞染上類似的病症，其中三人死亡，後來武漢實驗室的研究人員曾到此採集樣本。

佛奇表示，病毒起源於該蝙蝠洞，也就是由動物傳染到人體的說法是「完全可以相信」的，但造成全球大流行的原因是來自自然、或是實驗室病毒外洩，甚至研究人員染疫，也未必是在實驗室內被傳染到的，而這些都還要持續調查才能證實。

來源：CNN

佛奇現在的態度，反而讓共和黨人認為，佛奇並未在早前對此說法認真以待，也批評去年佛奇封鎖經濟的建議「過度謹慎」；這種氛圍甚至讓佛奇為他及他的家人請求維安人員。

前總統川普3日的聲明中稱，現在就算是所謂的「敵人」，也相信他有關「中國病毒」來自武漢實驗室的說法是「正確的」；川普還指佛奇與中國「一搭一唱」的態勢，鮮明到外界無法忽視。

川普的盟友、聯邦參議員霍利(Josh Hawley)4日主張，佛奇應該辭職。

拜登則在4日的記者會上明確表示，他對佛奇「十分有信心」。

身兼美國國家過敏和傳染病研究所(NIAID)所長的佛奇向金融時報駁斥，NIAID要因「資助武漢實驗室」而為全球大流行負責的說法；佛奇說：「你真的認為，一間預算『幾十億計』的實驗室，就因為我們每年為他們的蝙蝠研究資助12萬元，就因此涉入其中了嗎？」