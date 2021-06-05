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台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

台灣能分到多少美國疫苗？白宮：出貨會時告知

記者張文馨／華盛頓報導
美國援助亞洲的新冠疫苗，首批100萬劑嬌生疫苗，已運抵南韓城南軍用機場。(Getty Images)
美國援助亞洲的新冠疫苗，首批100萬劑嬌生疫苗，已運抵南韓城南軍用機場。(Getty Images)

美國政府3日宣布將釋出2500萬劑新冠疫苗台灣也在受贈清單上；至於能多快與分配到多少疫苗？白宮透過電郵表示，出貨時會正式公告相關訊息。

國務院的應對全球新冠與健康安全協調官史密斯(Gayle Smith)4日表示，個別國家能取得的疫苗數量，需要與受贈國政府、公衛專家和COVAX，討論該國的疫苗和運送計畫，尚無法提出精確數字。

來源：Reuters

史密斯4日舉行電話簡報會，在答覆印度將可獲得多少疫苗時做此表示。

問到美國這次決定提供疫苗給台灣，是否綜合考慮了台灣疫情、北京壓力和半導體供應鏈穩定的因素？

史密斯說，台灣以及所有其他國家，美國將依據投入的援助緩解當地緊急情況的有效程度來決定，目的是要終結疫情，不是為換取政治利益或其他目的，美國捐贈疫苗目標在盡可能提高全球的疫苗覆蓋率。

史密斯說，這些疫苗不做商業用途，是捐贈，受贈國無須負擔疫苗費用。

中華民國駐美代表蕭美琴表示，美國一國對多國，還在安排調度，駐美代表處正全力爭取美方加速。

拜登總統3日宣布釋出2500萬劑新冠疫苗，為預計在6月底釋出到海外的8000萬劑的第一波；其中，將有700萬劑送往亞洲，包括台灣、印度、馬來西亞、越南等地；不過，美國政府並未說明對個別地區與國家的釋出數量與交付日期。

疫苗 美國 台灣

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