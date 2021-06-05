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1張圖：全美逾41.4%民眾 已完成疫苗接種

台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

蒙大拿黑足部落98%接種 疫苗捐加國原住民、幫遊客注射

記者顏伶如／綜合報導
加拿大境內的居民Sherry Cross Child在蒙大拿州Babb附近接受新冠疫苗接種。（美聯社）
加拿大境內的居民Sherry Cross Child在蒙大拿州Babb附近接受新冠疫苗接種。（美聯社）

去年秋天，當疫情最嚴重的時刻，位於蒙大拿州偏遠山間的原住民保護區「黑足部落」(Blackfeet Nation)，經常有救護車飛嘯而過，將部落居民載往車程兩小時外的醫院；如今黑足部落人口卻有高達98%民眾已完成接種，多餘疫苗則捐給加拿大境內的美洲原住民，下周更將成立行動疫苗接種站，提供給前往附近國家公園旅遊的觀光客。

黑足部落居住的原住民保護區，面積比德拉瓦州還大，部落人數約1萬人；根據部落統計，疫情爆發以來，計有1390個確診案例，其中50例不治。

國家廣播公司(NBC)報導，因為病毒肆虐一度陷入陰霾的黑足部落，如今保護區內符合施打疫苗資格的人口中，卻有著98%已完成接種(fully vaccinated)的傲人成績；相較之下，蒙大拿州整體人口僅約40%已完成接種。

來源：Great News

黑足部落緊急應變服務小組主任狄斯洛西爾(Robert DesRosier)指出，下周將在蒙大拿州與加拿大亞伯達省(Alberta)交界處成立行動疫苗接種站(mobile vaccination site)，在兩天時間裡開放加拿大民眾或造訪冰川國家公園(Glacier National Park)的觀光客打疫苗。

狄斯洛西爾說，疫情最嚴重的期間，民眾眼睜睜目睹殘酷事實，染疫者一個個死亡，連道別都來不及，「現在我們正盡全力保護自己，也協助任何開口尋求幫忙的人。隧道的另一頭終於出現了光明。」

疫情發生後，黑足部落商業委員會在2020年旅遊旺季斷然決定，關閉部落與冰川國家公園之間的出入口，為了保護部落居民健康安全，犧牲旅遊季節期間原本可以獲得的經濟收益；黑足部落發言人麥克尼利(James McNeely)說，決策宣布的當下，全場鴉雀無聲，「安靜到連一根針掉到地上都能聽見。」

報導分析，黑足部落的封鎖策略顯然奏效，接下來有100多天不再有新冠病毒確診案例出現；然而，去年10月中旬，由於地方政府防疫措施鬆綁，美國中西部與大平原區疫情迅速擴散，黑足部落的「防疫泡泡」隨之破功，出現了將近400個確診案例。

鼓勵民眾接種疫苗的過程中，黑足部落推出的獎勵措施包括打疫苗就贈送清潔用品或禮物卡(gift cards)；今年3月初，該部落逾半數居民已經接種至少一劑新冠疫苗，民眾除了在醫院、診所可以接種疫苗，醫護人員還隨著疫苗行動專車前往偏遠地區，專程為民眾打疫苗。

疫苗 疫情 蒙大拿州

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